Hauptbahnhof Dortmund: Mann geschlagen, getreten und beraubt

Ein Mann wurde am Dortmunder Hauptbahnhof geschlagen, getreten und beraubt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach eigenen Angaben verließ der 33-Jährige gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen (18. Dezember) den Nordausgang in Richtung Paul-Winzen-Straße. Dort sprach ihn ein Mann in Begleitung dreier weiterer Unbekannter mit den Worten „Hey Bruder“ an. Als er erwiderte nicht sein Bruder zu sein, schlug das Quartett unvermittelt mit Fäusten auf den Dortmunder ein. Auch zu Tritten soll es gekommen sein. Im Zuge des Gerangels griff einer der Täter in die Hosentasche des 33-Jährigen und entwendete dessen Handy. Die Tätergruppe flüchtete über den westlichen Nordeingang in den Hauptbahnhof.

Polizei ermittelt wegen schweren Raubs – Zeugen gesucht

Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Einer ersten Personenbeschreibung nach waren alle Täter etwa um die 1,70 Meter groß. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubs und sucht nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 0231/132 7441 melden.

