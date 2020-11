Heiratsantrag bei WWM: Dortmunder lädt Jauch zu Hochzeit ein

Ein Selfie des Brautpaars in spe: Thomas Berg und seine Lebensgefährtin Julia wollen im kommenden Jahr kirchlich in Dortmund heiraten. Den Heiratsantrag gab’s vor laufenden Kameras bei „Wer wird Millionär“. Deshalb will das Paar auch Moderator Günther Jauch einladen.

Foto: Thomas Berg / dpa