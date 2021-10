Hilfe für Obdachlose: Friedensplatz wird zur gedeckten Tafel

Dortmund. Initiativen der Dortmunder Wohnungslosenhilfe veranstalten Sonntag eine besondere Aktion zum Tag der Armut. Friedensplatz wird zur Essenstafel.

Mit einem öffentlichen Essen zum Tag zur Überwindung der Armut wollen Initiativen in Dortmund am Sonntagmittag ab 12 Uhr auf die Situation von Obdachlosen aufmerksam machen. Der Friedensplatz vor dem Rathaus verwandle sich am Sonntag dafür in eine gedeckte Tafel, wie ein Veranstalter im Vorfeld berichtete. Interessierte können demnach unter freiem Himmel untereinander ins Gespräch kommen. Das etwa zweistündige Essen soll auf die schwierige Situation von Obdachlosen in Corona-Zeiten vor dem Winter hinweisen.

Corona und Obdachlose: 3G-Kontrollen können für Betroffene problematisch werden

Zwar hätten sich viele Betroffene impfen lassen, jedoch fehle oft der entsprechende Nachweis, weil dieser entweder gestohlen worden oder verloren gegangen sei. Dies könne gerade beim Wintereinbruch und den 3G-Kontrollen problematisch werden, wenn der Impfnachweis in Suppenküchen oder Unterkünften gezeigt werden müsse, sagte der Sprecher. Für die Aktion wollen die vier beteiligen Organisationen der Dortmunder Wohnungslosenhilfe Biertische zu einer „großen, gedeckten Tafel“ umfunktionieren, hieß es in einer Ankündigung. (dpa)

