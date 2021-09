In Dortmund ist ein Kioskbesitzer attackiert worden: Er hatte einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen. (Symbolbild)

Gewalt Hinweis auf Maskenpflicht – Mann rastet in Kiosk aus

Dortmund. Weil der Kioskbesitzer ihn ums Tragen einer Maske bat, ist in Dortmund ein Mann ausgerastet. Er griff den Besitzer an und warf eine Flasche.

In einem Kiosk in Dortmund-Mengede ist am Mittwoch ein Mann ausgerastet – weil der Kiosbesitzer (62) ihn auf seine fehlende Maske hinwies. Der Mann wurde schlagartig aggressiv und beleidigte den Ladenbesitzer.

Der derzeit noch unbekannte Mann warf eine Bierflasche in die gefüllten Kioskregale und versuchte, den Inhaber anzugreifen. Als der 62-Jährige den Fremden aus seinem Laden drängen wollte, griff traktierte ihn der Mann mit Tritten. Der Kioskchef wurde leicht verletzt.

Zeugen beobachteten den Vorfall – trotzdem entkam der Angreifer. Die Dortmunder Polizei bittet um Hinweise. Wer kennt den hier beschriebenen Unbekannten? Der Mann soll sich laut Zeugen regelmäßig an der Rigwinstraße in Mengede aufhalten.

40-50 Jahre

kräftige Statur

ca. 190cm groß

leicht gebräunte Haut

Cappy auf dem Kopf

beigefarbene Jacke

Hinweise an die Dortmunder Kripo: 0231 / 132-7441

