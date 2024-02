Ein belgischer Schäferhund attackierte einen Radfahrer in Lünen (Symbolbild)

Tiefe Fleischwunden Hund beißt Radfahrer in Lünen – Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Ein Mann wurde in der Nähe vom Freibad Cappenberg von einem freilaufenden Hund gebissen. Vom Besitzer fehlt jede Spur.

Am Dienstag, 13. Februar, war ein 35-jähriger Lüner gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg in der Nähe des Freibades Cappenberg unterwegs. Laut Polizei rannte plötzlich ein Hund auf ihn zu und biss ihm nacheinander in beide Unterarme. Der Radfahrer konnte das Tier abschütteln und weglaufen, erlitt jedoch tiefe Fleischwunden.

Mehr aus Dortmund

Bei dem Hund soll es sich um einen Malinois (belgischer Schäferhund) handeln. Zum Zeitpunkt des Angriffs war dieser nicht angeleint, lief frei herum. Der Besitzer bzw. die Besitzerin konnte bisher nicht gefunden werden.

Die Polizei Dortmund bittet deshalb um Zeugenhinweise: Tel. 0231-132-7441.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund