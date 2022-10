Dortmund. Bundespolizisten haben in Dortmund Spürsinn bewiesen und einen mutmaßlichen Hundedieb gestoppt. Wodurch Münsterländer „Oscar“ ihnen auffiel.

Ein guter Riecher der Bundespolizei in Dortmund hat einen mutmaßlichen Hundediebstahl aufgedeckt. Kurz darauf wurden der Hund und sein Herrchen wieder vereint.

Laut Bundespolizei fiel Beamten am Hauptbahnhof in der Nacht zu Freitag (7. Oktober) ein Mann mit einem verängstigt wirkenden Hund auf. Der 27-Jährige zerrte den Hund der Rasse Münsterländer hinter sich her.

Bundespolizei: Mutmaßlicher Dieb hatte den Hund von Grundstück entwendet

Die Beamten hatten Zweifel, ob der Mann der Besitzer des Hundes war und sprachen ihn daraufhin an. Der Kamener behauptete zwar, der Hund gehöre zu ihm – konnte den Beamten gegenüber aber weder Namen noch Rasse des Hundes sagen. Außerdem habe er sich auch immer wieder in Widersprüche zur Herkunft des Hundes verwickelt.

Ein Blick auf das Halsband des Hundes offenbarte seinen Namen und eine Telefonnummer: „Oscar“ war am Tag zuvor von einem Grundstück gestohlen worden. Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten das bestätigen. Die Polizisten nahmen den Hund und den mutmaßlichen Dieb mit auf die Wache.

„Oscar“ und sein Herrchen wieder zusammengebracht

Dort habe der 27-Jährige darauf beharrt, dass der Hund jetzt ihm gehören würde, heißt es im Einsatzbericht. Im Verlauf der Vernehmung sei er zunehmend aggressiver geworden und habe dann die Beamten angegriffen. Für ihn endete der Tag in Polizeigewahrsam.

Für Hund „Oscar“ : Auf der Wache wartete bereits sein Herrchen auf ihn. (red)

