Hunde-Messe: Hunde der Besucher sind ebenfalls willkommen

Mehr als 6000 Hunde gibt es vom 12. bis 14. Mai bei der Messe „Dogs & Fun“ in Dortmund in den Westfalenhallen zu sehen.

Dortmund. Bei der Messe „Dogs & Fun“ in den Dortmunder Westfalenhallen gibt’s einen Wettbewerb für Mischlinge und viel Hundesport. 250 Rassen sind vor Ort.

Mehr als 6000 Hunde gibt es vom 12. bis 14. Mai bei der Messe „Dogs & Fun“ in Dortmund zu sehen. Die 250 verschiedenen Rassen stellen sich in den Westfalenhallen der Bewertung von Zuchtrichtern, wie der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) am Donnerstag berichtete.

Angemeldet seien Hunde aus ganz Europa, sagte der VDH-Geschäftsführer Leif Kopernik, aber beispielsweise auch Tiere aus den USA, Japan und Israel.

Auch Messebesucher und -besucherinnen dürfen ihre Hunde mitbringen. Der VDH richtet für sie einen Mischlingswettbewerb aus: Besucherhunde, die keiner bestimmten Rasse angehören, können dazu direkt vor Ort angemeldet werden. Neben dem optischen Zustand der Hunde werden auch Grundgehorsam und Sozialverträglichkeit geprüft.

Der VDH erwartet nach eigenen Angaben an drei Messetagen rund 30.000 Besucherinnen und Besucher und 2000 Besuchshunde. Ein weiterer Schwerpunkt der Schau liegt beim Hundesport, wie Kopernik berichtet. Beim Agility-Wettbewerb der Messe kämpften die Paare um Tickets für die Weltmeisterschaft. „Wir haben die besten Sportler Deutschlands hier“, kündigte Kopernik an. Agility, ein Hindernisparcours für Hunde, ist nach Angaben des VDH weiterhin der beliebteste Hundesport in Deutschland.

Vorgestellt werden aber auch andere Sportarten wie das Dog Diving, bei dem Hunde von einer Rampe aus möglichst weit ins Wasser springen, und Hoopers - eine neuere Sportart aus den USA, bei der Hunde unter anderem Tunnel und Tore bewältigen müssen.

Botschafter für die Messe „Dogs & Fun“ in Dortmund: Die Rauhaar-Kaninchen-Teckel Prada und Pia. Foto: Federico Gambarini / dpa

„Dogs & Fun“ fand erstmals 2022 als Ersatz für die Messe „Hund & Pferd“ statt. Ab diesem Jahr sollen beide Veranstaltungen regelmäßig stattfinden - die Hundemesse im Frühjahr und die „Hund & Pferd“ im November.

Dogs & Fun in Dortmund: Tickets nur im Online-Shop

Die Hunde-Messe ist an den drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt keine Tageskasse, Karten können nur online gekauft werden. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt (ermäßigt neun Euro), Kinder (sechs bis zwölf Jahre) fünf Euro. Die Hunde der Besucherinnen und Besucher müssen einen Impfausweis vorlegen und zahlen drei Euro Eintritt. 50 Cent einer Hundekarte gehen an den Tierschutzverein Groß-Dortmund.

Weitere Informationen und den Online-Ticketshop gibt es unter dogs-and-fun.com. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund