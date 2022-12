Illegale Müll-Entsorgung: Mehr „Müll-Detektive“ für Dortmund

Illegale Müllentsorgung – vor allem im Bereich von Container – ist in vielen Städten ein Problem (Symbolfoto).

Dortmund. Die Stadt Dortmund geht gegen illegale Vermüllung vor: Der „Ermittlungsdienst Abfall“ soll personell aufgestockt werden. Neue Stellen in 2023.

Die Vermüllung des öffentlichen Raumes – insbesondere an Container-Standorten – hat in Dortmund immer mehr zugenommen. Auch deshalb wurde im September 2020 der Ermittlungsdienst Abfall (EDA) als Pilotprojekt und Kooperation der Stadt Dortmund mit der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) ins Leben gerufen. Nun soll der EDA noch mehr Schlagkraft bekommen und personell aufgestockt werden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilte. Der Vorschlag stammt aus dem Verwaltungsvorstand.

„Mit dem EDA hat sich ein zuvor fehlender Baustein in der kommunalen Sicherheits- und Ordnungsarchitektur der Stadt Dortmund etabliert“, heißt es in der Mitteilung. Es sei ein sinnvoller und unverzichtbarer Bestandteil der Bemühungen um ein sauberes Stadtbild.

Dortmunder EDA-Team soll von acht auf zwölf Stellen erweitert werden

Aufgabe der „Müll-Detektive“ ist es, im gesamten Dortmunder Stadtgebiet Verursacher von illegaler Müll-Entsorgung zu ermitteln, Verfahren einzuleiten und beratend tätig zu werden. Die Bilanz: Seit Beginn der Testphase hat der EDA rund 7000 Einsätze durchgeführt, rund 1530 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet und 1380 Bußgeldbescheide erlassen. Die Höhe der Bußgelder betrug 280.600 Euro – bisher wurden davon etwa 50 Prozent beglichen, so die Stadt Dortmund.

Das EDA-Team soll nun von acht auf zwölf Stellen erweitert werden. Zur Zeit sind es acht Mitarbeitende – jeweils vier der EDG und vier Beschäftigte des Ordnungsamts. Das Team aus dem Ordnungsamt soll nun um vier weitere Stelen erweitert werden.

Außerdem sollen Verwaltungsabläufe digitalisiert werden, um Prozesse zu beschleunigen und weitestgehend auf analogen Schriftverkehr verzichten zu können. Wenn der Rat dem Vorschlag der Verwaltung folgt, könnten die neuen Stellen im September 2023 besetzt sein.

