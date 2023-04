Illegales Autorennen endet in Rollgitter bei Ikea Dortmund

Dortmund. Ein Autofahrer ist in Dortmund auf der Flucht vor der Polizei mit einem Rollgitter kollidiert. Die Beamten fanden bei ihm mutmaßliches Diebesgut.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen ist ein Autofahrer in Dortmund in ein Rollgitter gefahren. Am Dienstag, 18. April, fuhren ein 27-Jähriger in seinem Mercedes und ein anderer, unbekannter Autofahrer gegen 23.30 Uhr mutmaßlich ein Rennen, so die Polizei. Auf der Borussiastraße in Dortmund-Oespel entdeckte eine Polizeistreife die Fahrer und nahm die Verfolgung auf.

Ein Auto konnte entkommen, der Mann im Mercedes fuhr seinen Pkw beim Fluchtversuch im Rollgitter der Zufahrt von Ikea fest. Demnach fanden die Beamten eine größere Menge Goldschmuck und Bargeld im Wagen, die sie beschlagnahmte. Der 27-Jährige aus Niedersachsen musste außerdem seinen Führerschein abgeben, sein Auto wurde sichergestellt. Außerdem bekam er eine Strafanzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, die Ermittlungen bezüglich des Schmucks, und ob es sich um Diebesgut handelt, dauern an.

