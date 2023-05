Illegales Rennen auf der A2 endet mit schwerem Unfall

Dortmund. Drei hochmotorisierte Autos haben sich auf der A2 zwischen Dortmund und Kamen ein Rennen geliefert, das böse endete: Zwei Autos kollidierten.

Bei einem Unfall auf der A2 am Kamener Kreuz sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Die Autobahnpolizei Dortmund geht von einem illegalen Rennen aus, heißt es in einer Mitteilung.

Laut Zeugen haben sich gegen 2.30 Uhr in der Nacht drei "hochmotorisierte Autos" ein Rennen geliefert. Erlaubt sind dort 130 km/h – aber die PS-Boliden seien "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen. Sie überholten sich dabei gegenseitig mehrfach.

Polizei konfisziert drei Autos und sieben Handys

Kurz vor dem Kamener Kreuz verlor ein Raser (32/Lünen) die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem zweiten Renn-Beteiligten (31/Bönen). Der Lüner und zwei seiner Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Der Bönener blieb unverletzt, genauso wie der mutmaßliche dritte Raser (30/Berlin).

Die Polizei stellte alle drei Autos sicher. Zudem nahm sie den Mitfahrenden sieben Handys ab, um sie auszuwerten. Der Sachschaden liegt bei 70.000 Euro. Die Polizei schrieb gegen alle Raser eine Anzeige wegen des Verdachts auf ein illegales Rennen.

