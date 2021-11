Die Impfstatus-Kontrolle in einer Dortmunder Bar ist am Wochenende eskaliert. Zwei Männer schmissen mit Stühlen um sich.

Corona in NRW Impfausweis verweigert: Männer randalieren in Dortmunder Bar

Dortmund. Zwei Männer haben in einer Dortmunder Bar randaliert, nachdem sie sich weigerten ihren Impsfstatus zu zeigen. Die beiden erwartet eine Anzeige.

Die Kontrolle des Impfstatus in einer Bar am Königwall in Dortmund ist am Wochenende aus dem Ruder gelaufen. Nachdem sich die alkoholisierten Männer aus Hemer im Sauerland nach Angaben der Polizei weigerten, einen Nachweis zu zeigen, randalierten sie und warfen mit Stühlen um sich.

Vor dem Dortmunder Bahnhof wurden die 33 und 36 Jahre alten Männer von der gerufenen Polizei kontrolliert. Sie verweigerten die Aussage und wurden laut Mitteilung der Polizei von Montag immer aggressiver. Einem Beamten der Bundespolizei schlug der 33-Jährige dabei ins Gesicht. Auf beide wartet jetzt eine Anzeige wegen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dpa)

