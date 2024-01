In Schlafstelle abgewiesen: Obdachloser geht auf Polizei los

Dortmund. Weil die Bundespolizei sein Problem mit der Notschlafstelle nicht lösen konnte, hat ein betrunkener Obdachloser die Beamten angegriffen.

Erst bittet er die Bundespolizei um Hilfe – dann wird er aggressiv: Ein Obdachloser (40) ist Sonntagnacht auf Beamte der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof losgegangen. Dabei waren sie für sein Problem gar nicht zuständig.

Der 40-Jährige (alkoholisiert mit 1,5 Promille) sei gegen 1 Uhr auf der Wache vorstellig geworden und habe nach Hilfe gefragt, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Worum es ging, fanden die Beamten erst nach mehrfachem Fragen heraus: Er sei in einer Obdachlosen-Unterkunft abgewiesen worden, klagte der Deutsch-Russe. In der Nacht von Sonntag auf Montag herrschten in Dortmund um die 0 Grad. Für gewöhnlich wird niemandem der Zutritt verwehrt – außer stark Betrunkenen.

Als die Beamten ihm klar machten, dass sie sein Problem nicht lösen können und keinen Einfluss auf die Übernachtungsstelle haben, wurde der Obdachlose immer aggressiver. Er versuchte, sich an den Beamten vorbei in die Wache zu zwängen, wurde aber zurückgedrängt. Daraufhin schlug der Mann die Hand des Bundespolizisten weg, baute sich bedrohlich vor ihm auf und nahm "Kampfhaltung" ein, wie die Polizei schreibt.

Seine Drohgebärden halfen aber nichts: Die Beamten fesselten den Aggressor und brachten ihn in den Gewahrsams-Raum. Auf dem Weg dorthin beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Es läuft ein Verfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

