Jugendgewalt in Scharnhorst: Intensivtäter (14) stellt sich

Blick in den Raum des Erkennungsdienstes der Polizei. Hier wurde der 14-Jährige nach den beiden Vorfällen in Scharnhorst "registriert" (Symbolbild)

Dortmund. Ein 14-Jähriger soll an zwei Raubüberfällen in Scharnhorst beteiligt gewesen sein. Bei den gewalttätigen Vorfällen wurden drei Menschen verletzt.

Die Dortmunder Polizei meldet erneut zwei Fälle von Jugendgewalt in Scharnhorst. Aufgefallen ist ein 14-Jähriger, der den Ermittlern bereits als Intensivtäter bekannt ist. Er soll gleich mehrfach am Donnerstagabend in Erscheinung getreten und möglicherweise an zwei Raubüberfällen beteiligt gewesen sein.

Der erste Vorfall trug sich laut Polizeibericht gegen 18 Uhr auf dem Gehweg zwischen Droote und Gleiwitzstraße zu. Der Grund für die Angriff auf einen 14-Jährigen sollen angeblich Schulden sein - die Jugendlichen kennen sich. Zusammen mit einem Komplizen soll der junge Straftäter auf den Gleichaltrigen eingeschlagen und eingetreten haben. Der Schläger nahm dem Jungen Schuhe und eine Jacke ab, erhielt jedoch kein Bargeld. Nachdem das Duo geflüchtet war, betreuten Passanten den leichtverletzten Teenager und verständigten die Polizei, die Spuren sicherte und nach dem Tatverdächtigen fahndete.

Jugendgewalt in Dortmund-Scharnhorst: Intensivtäter stellt sich der Polizei

Gegen 21.20 Uhr ging dann der nächste Notruf über die 110, der die Polizei nach Scharnhorst rief. Tatort war diesmal die Straße Am Sanderoth. Hier sollen mehrere teils maskierte Personen auf zwei 18 und 19 Jahre alte Männer einschlagen und eingetreten haben. Außerdem versprühten sie Pfefferspray. Die Schläger erbeuteten eine Geldbörse und eine Kappe und flüchteten nach der Tat. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst versorgte die beiden Opfer.

Während der ersten Ermittlungen erschien ein 14-Jähriger mit seiner Mutter auf der Polizeiwache in Scharnhorst, da er gehörte habe, dass die Polizei ihn suche. Schließlich rief er seinen Rechtsanwalt an. Im Polizeipräsidium wurde er als Tatverdächtiger in beiden Fällen erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei beschlagnahmte sein Mobiltelefon. (red)

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund