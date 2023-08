Jugendlicher beleidigt und bedroht Dortmunder mit Messer

In der Dortmunder Innenstadt hat ein Jugendlicher mit einem Messer Passanten bedroht. (Symbolbild)

Dortmund. Mitten in der Dortmunder Innenstadt hat Samstagnacht ein Jugendlicher zwei Passanten bedroht. Der Polizei war der junge Mann schon bekannt.

Ein polizeibekannter Jugendlicher hat in der Nacht zu Samstag Passanten in der Dortmunder Innenstadt mit einem Messer bedroht. Die Polizei griff den jungen Mann auf – was ihn aber noch aggressiver machte.

Gegen Mitternacht sei bei der Polizei ein Notruf eingegangen, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Eine Frau (57) und ein Mann (45) aus Dortmund meldeten, von einem Jugendlichen verfolgt und grundlos beleidigt zu werden. Er habe sie auch mit einem Messer bedroht.

Jugendlicher wurde bei Festnahme aggressiver

Die Polizei fand den 17-Jährigen an der Haltestelle Stadthaus und hanm ihn vorläufig fest. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen körperlichen Widerstand und spuckte die Beamten zudem an, schreibt die Polizei weiter.

Der junge Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Bedrohung.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund