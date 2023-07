Juicy Beats 2023: Gewitterfront zieht über Dortmund

Dortmund. Das Juicy Beats 2023 ist in den zweiten Festival-Tag gestartet. Nach dem frühzeitigen Abbruch gestern Nacht kommt auch Samstag eine Regenfront.

Zweiter Tag des Juicy Beats 2023 im Westfalenpark Dortmund

im Westfalenpark Dortmund Freitag und Samstag 150 Acts und DJs auf 30 Floors

150 Acts und DJs auf 30 Floors DJ-Partys Freitagnacht wegen Gewitters abgebrochen

Samstagnachmittag drohen Gewitter, abends soll es trocken bleiben

Und weiter geht's: Seit 12 Uhr am Samstag läuft der zweite Party-Tag beim Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark. Hier gibt es die besten Bilder vom Freitag. Auf fast 30 Bühnen und Floors feiern am Freitag und Samstag bis zu 50.000 Fans. Am Freitag standen neben vielen anderen auch Nina Chuba und Kraftklub auf der Bühne. Am Samstag folgen Acts wie SPD, Provinz oder Badmómzjay.

Aber auch unbekannte Acts machen wieder Alarm – und das sei etwas ganz Besonderes, meint Festival-Macher Carsten Helmich im Video-Interview.

Nach dem frühzeitigen Aus am Freitag blicken am Samstag alle gebannt in den Himmel: Hält das Wetter? Freitagnacht gegen 0.15 Uhr hatte das Festival-Team schweren Herzens entschieden, die noch laufenden DJ-Partys auf drei Floors abzubrechen – weil eine Gewitterfront aufzog. Der Park wurde komplett geräumt.

Insta-Moments beim Juicy Beats – mit blauem Himmel und Florian. Hauptsache, das Wetter hält am Samstag! Foto: Kirsten Gnoth

Und heute? Bis zum späten Mittag kam immer wieder die Sonne raus. Aber der Deutsche Wetterdienst warnt ab 16.30 Uhr wieder vor Gewittern. Festival-Sprecherin Ann-Christin sieht es gelassen: "Wir haben einen Meteorologen, der uns berät", erklärt sie. Entschieden wird spontan – informiert werden die Festival-Fans per Durchsage und Social Media.

Und da kam die Unwetterwarnung dann auch: "Wir erwarten von 16.30 bis 17.30 Uhr Starkregen. Achtet auf weitere Durchsagen! Macht euch regenfest!", postete das Festival-Team gegen 16.20 Uhr. Und direkt fing es an zu regnen und zu donnern.

Heißer als gedacht – Trinkwasserbrunnen hoch im Kurs

Aber trotz der Gewitter-Ankündigung war es bis nachmittags heiß im Park. Die Sonne verschwand zwar gegen 16 Uhr und machte einer dicken Wolkenwand Platz. Aber die Trinkwasserbrunnen, an denen man sich die Faltflaschen auffüllen kann, stehen am hoch im Kurs.

Besonders heiß wurde es schon um 14 Uhr an der Mainstage: Ski Aggu prallte auf Dortmund ein. Eigentlich war der Berliner Rapper für die 2nd Mainstage geplant, wurde aber kurzfristig auch die Mainstage hochverlegt. Im Publikum: ein Maximum an verspiegelten Skibrillen. Danach kam es noch dicker – mit Meute, ihren Blasinstrumenten und ihren fetten Elektro-Sounds.

Wir berichten weiter!

Fotos vom Juicy Beats: Die Bilder vom Festival-Freitag Fotos vom Juicy Beats: Die Bilder vom Festival-Freitag Festival "Juicy Beats 2023" im Westfalenpark Dortmund – Kraftklub Foto: Ralf Rottmann/FUNKE Foto Services

