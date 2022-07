Juicy Beats-Festival im Dortmunder Westfalenpark gestartet

Die Hip-Hop-Gruppe BHZ stand am Freitag auf der Bühne des Juicy Beats-Festivals in Dortmund.

Dortmund. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Juicy Beats-Festival in Dortmund zurück. Das Programm bis Sonntagmorgen reicht von Rap bis Brasspop.

Nach coronabedingten Ausfällen in den vergangenen beiden Jahren hat am Freitag das Musikfestival Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark begonnen. „Endlich wieder Abriss! Wir freuen uns unbeschreiblich auf euch“, hieß es von den Veranstaltern im Programmheft. Den Anfang machten am Freitagnachmittag mehrere DJs, am Abend wurde der deutschsprachige Rapper Kontra K erwartet.

Greta, Lea, Nathalie und Elsa (v.l.) freuen sich auf die 25. Ausgabe des Juicy Beats-Festivals. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Mit Künstlern wie Rin, Juju und BHZ kommen bei der 25. Ausgabe des Festivals viele Rapper nach Dortmund. Es spielt außerdem die Bonner Brasspop-Band Querbeat, am Samstagnachmittag wird der Schweizer Singer-Songwriter Faber erwartet.

Am Samstagabend steht mit der Berliner Formation K.I.Z. dann wieder Rap im Vordergrund. Das Programm endet am frühen Sonntagmorgen.

Juicy Beats: Mehr Stadtbahn-Linien in Dortmund im Einsatz

Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) haben unter anderem wegen Juicy Beats die Kapazitäten auf den Stadtbahn-Linien vom Hauptbahnhof in Richtung des Festivalgeländes erhöht. Beim „Familien-Feiertach“ von Borussia Dortmund werden im nahen Signal Iduna Park am Sonntag außerdem Zehntausende Fans erwartet. (dpa)

