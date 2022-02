Kamin droht abzustürzen - Feuerwehr sauer über Falschparker

Bei Einsätzen zählt jede Minute - entsprechend sauer machte die Feuerwehr Dortmund das Parkverhalten der Dortmunder an der Hüttemannstraße am Donnerstag.

Bei einem Feuerwehr-Einsatz zählt jede Minute - so auch am Donnerstagnachmittag auf der Hüttemannstraße in Dortmund, wo der lose Kamin eines Mehrfamilienhauses auf die Straße zu stürzen drohte. Umso saurer machte die Feuerwehr beim Eintreffen das Parkverhalten einiger Dortmunder, wie sie am Freitag mitteilte.

Gegen kurz vor 16 Uhr ging bei der Feuerwehr am Donnerstag der Notruf ein, dass ein Kamin vom Dach eines sechs Stockwerke hohen Hauses zu stürzen drohte. Die Einsatzkräfte verloren keine Zeit - zumindest bis sie in der Hüttemannstraße eintrafen.

Feuerwehreinsatz in Dortmund: Falschparker blockieren Straße

Das Fahrzeug mit Teleskopmast hatte nach Feuerwehr-Angaben keine Chance, sich in Stellung zu bringen. Autos hätten in zweiter Reihe geparkt, an eine Einfahrt in die Straße sei nicht zu denken gewesen. Die nachalarmierte Drehleiter habe "nur unter größten Schwierigkeiten und sehr langsam in die Straße einfahren" können, so die Helfer. Fingerspitzengefühl bei der Positionierung sei danach gefragt gewesen.

Das Abstützen der Drehleiter von der Dortmunder Feuerwehr war am Donnerstag nur mit viel Gefühl möglich. Foto: Stefan Quinting / Feuerwehr Dortmund

Am Ende konnte der abgebrochene Kamin gesichert und auf dem Gehweg abgelegt werden.

"Hätte es sich bei diesem Einsatz um einen Brandeinsatz gehandelt, bei dem Menschenleben in Gefahr gewesen wären, hätte die Feuerwehr auf Grund der zugeparkten Straße nicht zeitgerecht eingreifen können, um eine Menschenrettung durchzuführen", stellten die Einsatzkräfte fest. "Die Situation vor Ort hätte im Ernstfall zu Verzögerungen und damit verbundenen Personen- und Sachschäden führen können." (red)

