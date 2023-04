Streik bei Karstadt in Dortmund – aber die Filiale am Westenhellweg soll heute geöffnet bleiben. (Archivbild)

Streik am Westenhellweg Karstadt-Streik in Dortmund: Heute Protest gegen Schließung

Dortmund. Streik am Westenhellweg: Die Mitarbeitenden in der Karstadt-Filiale in Dortmund protestieren heute gegen die geplante Schließung ihres Standorts.

In Dortmund und anderen Städten streiken heute (Mittwoch, 12. April) die Beschäftigten von Karstadt. Ob die Filiale am Westenhellweg den ganzen Tag uneingeschänkt geöffnet bleibt ist unklar. Mit ihrem Warnstreik wollen die Mitarbeitenden gegen die geplante Schließung vieler Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof in NRW und ganz Deutschland protestieren.

In NRW beteiligen sich laut Verdi nur die Filialen, die auf der Streichliste stehen – im Ruhrgebiet sind das Dortmund, Essen, Hagen, Gelsenkirchen und Duisburg. NRW ist von der Schließungswelle besonders hart betroffen: Hier will Galeria 15 aller 31 Warenhäuser in der Region schließen.

Karstadt-Streik in Dortmund: Filiale heute geöffnet?

Schon am Karsamstag gab es Streiks in Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg. Der Verkauf in den streikenden Filialen ging aber weiter. Das sei auch für den Streik am Mittwoch in Dortmund geplant – zumindest öffnete die Filiale normal um 10 Uhr. Ob das Geschäft am Westenhellweg aber auch den ganzen Tag komplett für Kundschaft geöffnet bleibt, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

Die deutschlandweiten Warnstreiks richtigen sich aber (vor allem in den sicheren Filialen) nicht nur gegen die Schließungspläne. Stattdessen fordern die Mitarbeitenden der verbleibenden Filialen mehr Lohn – und eine Rückkehr in den Einzelhandels-Tarif. Seit Jahren verzichten die Angestellten auch in Dortmund auf Geld, um die Sanierung der Kette zu unterstützen.

Karstadt Kaufhof in Dortmund: Von vier Häusern blieb nur eins

Anfang 2010 hatte es noch drei Karstadt-Häuser und einen Kaufhof in der Dortmunder Innenstadt gegeben – geblieben ist nur eins. Anfang 2010 schloss das Karstadt-Technikhaus an der Kampstraße (heute Basecamp). Ende 2020 schloss auch der Kaufhof am Westenhellweg. Dann wurde im Frühjahr 2021 aus Karstadt Sport am Alten Markt ein Sport Scheck.

Ein kleiner Lichtblick (zumindest für die leerstandsgeplagte Dortmunder Innenstadt) ist die Idee des Unternehmers Friedrich-Wilhelm Göbel: Er will die Mietverträge mehrerer Galeria-Filialen übernehmen und die Geschäfte in "aachener" umwandeln. Diese Modekette mit Sitz in Dortmund hatte Göbel vor zwei Jahren gegründet, nachdem er die Geschäftsführung der Hagener Modekette Sinn an seine Ex-Frau abtreten musste.

Karstadt in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund