Auto-Treffen Aus für Oldtimer-Treffen in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund. Nach Corona ist der Dortmunder Oldtimer-Stammtisch hinter der Reinoldikirche nicht mehr aus dem Winterschlaf erwacht. Der Aufwand ist zu hoch.

Bis zu 100 Oldtimer reihten sich in den Sommermonaten auf dem Platz hinter der Reinoldikirche aneinander – jeden dritten Samstag kam viel glänzendes Chrom aus Dortmund, dem Ruhrgebiet, Sauerland, OWL und sogar aus dem Rheinland in die Dortmunder Innenstadt. Aber die Tage des Dortmunder Oldtimer-Stammtischs sind gezählt: Nach Corona fand das Treffen nicht mehr statt. Und das wird es wohl auch nie wieder.

2011 hatte Axel Schröder, Chef der Poster-Galerie an der Kampstraße und selbst Oldtimer-Fan, den Stammtisch gegründet. Damals war er noch Vorsitzender des Cityrings, danach Geschäftsführer des City-Marketings. Beide Posten hat Schröder inzwischen weitergereicht.

Das vorletzte Oldtimer-Treffen im September 2019 war das erfolgreichste der insgesamt 50 Treffen: Damals kamen erstmals über 100 Autos an den Rand der Dortmunder Fußgängerzone. Dann war wegen Corona Schluss. Dazu kommen die Baustellen auf dem Platz. Beides (Corona und Baustelle) sei aber nicht ursächlich für das Aus des Stammtischs gewesen, meint Schröder: Für den neuen Cityring-Vorstand lohne sich der Aufwand einfach nicht mehr. Zudem sei der positive Effekt auf den Handel am Hellweg überschaubar.

Nobelkarossen und Alltagswagen trafen sich mitten in Dortmund

Dabei sei das Treffen sehr beliebt gewesen, erinnert sich Schröder – vor allem wegen der Mischung der Modelle: "Das waren nicht nur Nobelkarossen, sondern auch viele Alltagswagen. Es war eine sehr familiäre Stimmung und ein reger fachlicher Austausch untereinander." Auch viele Passanten blieben staunend stehen und schwelgten in Erinnerungen ans erste eigene Auto. Immer wieder werde er nach dem nächsten Termin gefragt, meint Schröder: "Dabei wissen unsere Leute, dass es nicht mehr stattfindet. Sie fragen trotzdem!"

Aber die Chance auf eine Wiederauflage des Dortmunder Oldtimer-Stammtischs steht schlecht, vermutet der Dortmunder Händler: "Das Treffen kostet zwar kaum, macht aber viel Arbeit." Das sieht auch Cityring-Vorsitzender Tobias Heitmann so: "Es ist ein rein organisatorisches Problem. Wir machen das ehrenamtlich – uns fehlt bei all den anderen Problemen in der Stadt einfach die Zeit."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund