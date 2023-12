Kentucky Fried Chicken in Dortmunder Thier-Galerie eröffnet

Kurz vor dem Jahreswechsel 2023/24 hat die US-amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Thier-Galerie in der Dortmunder Innenstadt im zweiten Geschoss eröffnet.

Dortmund. In dem Dortmunder Einkaufszentrum ist die Fast-Food-Kette KFC nun im zweiten Obergeschoss zu finden. Es ist die vierte KFC-Filiale in der Stadt.

Einen „Paukenschlag“ hat es Thier-Galerie-Manager Torben Seifert im Oktober genannt, als er bekannt gab, dass bald die US-amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) in die Gastro-Abteilung des Dortmunder Einkaufzentrums mitten in der Innenstadt einziehen würde. Nun, kurz vor dem Jahreswechsel, hat KFC in der Thier-Galerie im zweiten Geschoss eröffnet.

„Paukenschlag“ deshalb, weil die Corona-Pandemie auch der Food Lounge in dem Einkaufszentrum zugesetzt hatte. Viele Leerstände waren zu beklagen gewesen. Doch nun sind die meisten Flächen wieder belegt - unter anderem mit French Tacos, Frittenwerk und Immergrün.

KFC in Thier-Galerie: Vierter Laden in Dortmund

Eigene Sitzplätze habe der kleine KFC-Ableger laut der Zeitung „Ruhr Nachrichten“ nicht. Aber es könnten die bereits vorhandenen Stühle und Tische auf der Fläche zwischen den Läden genutzt werden.

Die Fast-Food-Kette bietet, wie zu erwarten, unter anderem Burger und Wraps an, dazu Salate und Nachtisch wie beispielsweise Cookies. Vegetarische Burger oder Wraps gibt es auch.

KFC hat mit der Filiale in der Thier-Galerie seine vierte in Dortmund eröffnet. Weitere sind im Hauptbahnhof, am Westfalendamm und an der Bornstraße. (JaK)

