Zum Ende des Jahres öffnet eine Fast-Food-Filliale von Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Food Lounge der Dortmunder Thier-Galerie. Center Manager Torben Seifert nennt das einen „Paukenschlag“ – nach der Schließungswelle während der Corona-Pandemie.

Neueröffnung KFC zieht in die Food Lounge der Dortmunder Thier-Galerie

Dortmund. Bald gibt es Kentucky Fried Chicken in der Food Lounge der Thier-Galerie. Zwei weitere neue Mieter ersetzten Burger King und Curry Karl.

Einen „Paukenschlag“ nennt es Center Manager Torben Seifert: Zum Jahresende öffnet eine Filliale von Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Food Lounge der Dortmunder Thier-Galerie. „Der hohe Vermietungsstand in der Food Lounge ist ein Riesenerfolg und spiegelt somit ganz klar die positive Performance wider“, so Seifert. „Die harte Arbeit, die unser Team täglich leistet, macht sich bezahlt.“

Tatsächlich ist der Vermietungsstand bemerkenswert: Nach der Pandemie-Schließungswelle präsentiert Center-Chef Seifert fast im Quartalsrhytmus neue Gastronomien. Die nach den Corona-Lockdowns in den Jahren 2020 und 2021 nahezu ausgestorbene Essens-Etage der Thier-Galerie ist mittlerweile fast vollständig widerbelebt. Bald werden zwölf der 13 Vermietungsflächen wieder von Food-Stores belegt sein.

KFC zieht in die Food Lounge der Dortmunder Thier-Galerie - French Tacos und The Pide bauen Lokale aus

So wird es neben dem US-Fast-Food-Restaurant KFC auch Nachfolger für Burger King und Curry Karl in der Food Lounge geben. Wie bereits angekündigt bauen die beiden neuen Mieter French Tacos und The Pide aktuell ihre Lokale aus. Und auch für die letzte freie Fläche liefen verschiedene Mietergespräche laut Center Management auf Hochtouren.

„Wir sind stolz auf diese Entwicklung – werden uns aber auf diesen Erfolgen sicherlich nicht ausruhen, wir haben noch viele weitere Ideen in Bezug auf neue Mietpartner und Events“, so Seifert. Die Thier-Galerie entwickle sich auch außerhalb der Food-Lounge weiter zu einem „attraktiven Ort des Erlebens, Shoppens und Genießens“. Das zeigten auch jüngste Bekanntgaben neuer Mietpartner, Modernisierungen und Erweiterungen von Bestandsmietern in der Galerie.

