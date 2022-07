Bundespolizei, Feuerwehr und Landeskriminalamt waren in der Dortmunder Kleingartenanlage im Einsatz (Symbolbild).

Polizei Kinder finden Mörsergranate in Dortmunder Gartenanlage

Dortmund. In einer Gartenanlage am Blumenkamp in Dortmund-Huckarde haben Kinder eine Mörsergranate gefunden. Eine Gefahr ging von dieser nicht mehr aus.

Im Dortmunder Stadtteil Huckarde haben Kinder am Montag eine Mörsergranate entdeckt. Wie die Polizei Dortmund mitteilte, informierte gegen 18.30 Uhr ein Zeuge die Polizei darüber, dass die Kinder in einer Gartenanlage am Blumenkamp den verdächtigen Gegenstand entdeckt hätten. Die Beamten sperrten den Bereich ab. Im Einsatz waren auch Feuerwehr, Bundespolizei und das Landeskriminalamt.

Granate in Dortmund hatte keinen Treibsatz mehr und war somit ungefährlich

Wenig später stand fest, dass es sich dabei um eine Mörsergranate handeln muss – allerdings keine Weltkriegsmunition. Ein Spezialist des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes erkannte, dass von der Granate keine Gefahr mehr ausging, da sich darin kein Treibsatz mehr befand.

Die Polizei stellte die Granate sicher. Auch der Bahnverkehr musste zwischenzeitlich eingestellt werden. Um 20.15 Uhr hob die Polizei die Absperrung in dem Bereich auf.

