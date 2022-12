Das dürfte Eltern kranker Kinder beruhigen: Arztpraxen unterstützen während der Feiertage bis 11. Januar 2023 den regulären Kindernotfalldienst - auch in Dortmund. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Gesundheitsversorgung Kindernotfalldienst stockt Kapazitäten an Feiertagen auf

Dortmund. Gute Nachricht für Eltern und Kinder: In Dortmund gibt es während der Feiertage zusätzliche Arztpraxen, die den Kindernotfalldienst unterstützen.

Eltern mit kranken Kindern sehen sich derzeit mit übervollen Arztpraxen konfrontiert. Daher erhöht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) die Kapazitäten im kinderärztlichen Notfalldienst: 65 Haus- und Kinderarztpraxen unterstützen ab Heiligabend zunächst bis 11. Januar die Notfall-Versorgung.

„Uns liegt die optimale Versorgung absolut am Herzen. Das gilt natürlich auch und gerade für die Jüngsten. Jeder Patient wird behandelt, allerdings müssen Eltern weiterhin mit Wartezeiten rechnen. Wir appellieren zudem, nur bei tatsächlichen Notfällen die Notfallpraxen aufzusuchen“, erklärt Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL.

Welche Praxen sich an welchen Tagen zu welchen Uhrzeiten zusätzlich am Kinder-Notfalldienst beteiligen, steht auf der KVWL-Internetseite. Die Kassenärztliche Vereinigung bittet vor dem Praxisbesuch anzurufen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Wir haben einige Praxen in Dortmund aufgelistet - oder, falls an dem entsprechenden Tag keine in Dortmund geöffnet hat, eine aus Lünen oder Witten. Auf der Übersichtsseite der KVWL sind alle Praxen, die mitmachen, aufgelistet - zum Beispiel auch diejenigen aus Bochum oder Herne.

Eine Übersicht über den regulären Notfalldienst "Kinder- und Jugendmedizin" finden Sie hier.

24. Dezember, acht bis zwölf Uhr:

Hausarztpraxis Lechelt, Widumer Platz 42, 44339 Dortmund, Telefon: 0231/800 101

25. Dezember, acht bis zwölf Uhr:

Kinder- und Jugendmedizinerin Dr. med. Theodora Polichronidou, Ardeystraße 105, 58452 Witten, Telefon: 02302/53 23 7

Hausarztpraxis Weisdorn, Derner Straße 73, 44532 Lünen, Telefon: 02306/47 47 1

26. Dezember, acht bis zwölf Uhr:

Hausarztpraxis Kerkhoff, Mergelteichstraße 47, 44225 Dortmund, Telefon: 0231/716 080

Hausarztpraxis Lechelt, Widumer Platz 42, 44339 Dortmund, Telefon: 0231/800 101

31. Dezember, acht bis zwölf Uhr:

Hausarztpraxis Schimanski, Hohe Straße 11, 44139 Dortmund, Telefon: 0231/144 393

Hausarztpraxis Rettstadt, Droote 48, 44328 Dortmund, Telefon: 0231/238 666

1. Januar 2023, acht bis zwöf Uhr:

Hausarztpraxis Weisdorn, Derner Straße 73, 44532 Lünen, Telefon: 02306/47 47 1 (JaK)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund