Symbolbild. Die Polizei Dortmund sucht nach eine Brandstiftung in einem Wohnhaus in der Nordstadt auch nach Zeugen.

Polizei Kinderwagen angezündet - Verletzter in Haus in der Nordstadt

Dortmund. Eine bisher unbekannte Person hat einen Kinderwagen in einem Wohnhaus in der Dortmunder Nordstadt angezündet. Ein Bewohner wurde verletzt.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen Brandstiftung in einem Wohnhaus in der Dortmunder Nordstadt. Am Mittwochabend wurde in dem Haus an der Oesterholzstraße ein Kinderwagen angezündet. Ein Bewohner musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Feuer war im Erdgeschoss-Flur des Mehrfamilienhauses, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Mieter hatte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer löschte und weiteren Schaden verhinderte.

Brandstiftung in Hausflur: Polizei sucht auch nach Zeugen

Ein 51-jähriger Mieter wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, berichtete die Polizei.

Die Polizei sucht jetzt auch nach Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalwache erbeten, Telefonnummer 0231/132 74 41.

(dae)

