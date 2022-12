Kiosk überfallen: Mann feuert Schreckschusswaffe ab

Ein Raubüberfall auf einen Kiosk in Dotmund-Huckarde ist für zwei Maskierte wohl anders ausgegangen, als sie gedacht hatten.

Dortmund. Zwei Männer haben in Dortmund-Huckarde einen Kiosk überfallen wollen. Doch sie stießen auf wehrhafte Gegner: Es kam zur Auseinandersetzung.

Zwei Maskierte sollen versucht haben, am Donnerstag gegen kurz vor 21 Uhr einen Kiosk in Dortmund-Huckarde an der Altfriedstraße auszurauben. Das ging jedoch schief.

Das Duo betrat den Verkaufsraum. Während ein Mann den 28-jährigen Verkäufer hinter der Ladentheke mit einer Schreckschusswaffe bedrohte, füllte der andere einen Rucksack mit Spirituosen, berichtet die Polizei Dortmund. Der 35 Jahre alte Bruder des Verkäufers merkte, dass etwas nicht stimmte, und eilte zur Hilfe. Es kam zu einer kurzen Auseinandersetzung, die Täter flüchteten. Jedoch fiel zuvor noch ein Schuss aus der Schreckschusswaffe, wodurch der 35-Jährige leicht verletzt wurde.

„Das Duo trennte sich bei der Flucht und lief in Richtung Norden sowie in Richtung Westen davon“, so die Polizei.

Zeugen konnten das Duo beschreiben

Zeugen beschreiben die beiden Maskierten wie folgt:

schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Brust (ICONO LXRY)

blaue Jeanshose

dunkle Schuhe

weiße Sturmhaube

dunkle Bauchtasche

Kapuze über den Kopf gezogen

Der zweite Maskierte:

schwarze Jacke der Marke Nike mit verschiedenen weißen Applikationen auf der Vorderseite und einem Nike-Zeichen auf der Rückseite

hellgraue Jogginghose

weiße Schuhe

schwarze Basecap

schwarzes Tuch oder Schal über das Gesicht gezogen

Kapuze über den Kopf gezogen

Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise an die Kriminalwache unter 0231/132-74 41.

Polizei in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

(red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund