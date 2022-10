Kioskraub in Dortmund: Polizei schnappt jugendliche Diebe

Dortmund. Für drei Diebe endete ein Einbruch in einen Dortmunder Kiosk mit einer Festnahme. Besonders ist, dass alle drei Einbrecher noch unter 18 sind.

Die Polizei beendete eine nächtliche Diebestour dreier Jugendlicher in Dortmund. Der älteste Täter ist erst 16 Jahre alt.

Laut Polizei wurden Zeugen in der Nacht zu Donnerstag (6. Oktober) auf Geräusche und brennendes Licht in einem Kiosk an der Klönnestraße in Dortmund aufmerksam. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und eine Streife rückte aus.

Einbruch in Dortmunder Kiosk: Polizei nimmt minderjährige Täter fest

Kaum dort angekommen, hatten die Einbrecher die Polizisten auch schon bemerkt und sind sofort aus dem Kiosk getürmt. Die flinken Beamten konnten zwei der drei Personen einholen und mithilfe ihrer Aussagen auch den dritten Dieb festnehmen. Es hatte sich rausgestellt, dass die Täter 13, 14 und 16 Jahre alt und somit minderjährig sind. (red.)

