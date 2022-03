Kita-Streik in Dortmund: Protestzug um den Dortmunder Wall

In zahlreichen Städten in NRW legen Kita-Beschäftigte am Dienstag ihre Arbeit nieder.

Dortmund. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen zu Warnstreiks aufgerufen. In Dortmund zieht ein Protestzug um den Wall.

Tausende Kita-Beschäftigte legen am Internationalen Frauentag in Nordrhein-Westfalen die Arbeit nieder. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat seine Mitglieder an diesem Dienstag (8.3.) zu Warnstreiks aufgerufen. In zahlreichen Städten im Ruhrgebiet haben die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste, der Behindertenhilfe und der Ganztagsschulen Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Lesen Sie auch: Kita-Streiks in NRW: Tausende Beschäftigte streiken

In Dortmund könnte die Demonstration für größere Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen, insbesondere der morgendliche Berufsverkehr könnte betroffen sein. So wollen sich die Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer bereits um 7.30 Uhr am Platz der alten Synagoge sammeln.

Ab 9 Uhr beginnt dann ein stiller Protest um den Dortmunder Wall. Hiltropwall, Hoher Wall, Königswall, Burgwall, Ostwall, Südwall und Kleppingstraße werden laut den „Ruhr Nachrichten“ für die Dauer des Zuges gesperrt. Die Demo endet gegen 11 Uhr auf dem Friedensplatz wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

„Die Gesprächsbereitschaft ist auf der Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde nicht sehr groß gewesen. Wir wollen das mit diesem Streiktag ändern“, sagt Andrea Becker, ver.di-Landesfachbereichsleiterin. Es gehe um gute Bezahlung, Wertschätzung im Beruf und die Einstellung von Fachpersonal in den Einrichtungen. „Nur klatschen“ reiche den Kolleginnen und Kollegen nicht mehr.

