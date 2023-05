Livemusik in Dortmund Konzerttipp: Golden Hours am 1. Juni im FZW am U-Turm

Dortmund. Von Gang Of Four über die Fuzztones bis Tricky reicht die Bandbreite der Formation, die sich am 1. Juni im FZW vorstellt. Man darf gespannt sein.

Wenn eine Bandvorstellung mit „Members of...“ beginnt, sollte man entweder vorsichtig sein oder genauer hinschauen beziehungsweise aufhorchen. Letzteres ist bei Golden Hours der Fall. In der zwischen Berlin und Brüssel ansässige Formation vereinen sich nämlich Mitglieder von so illustren Kapellen wie Gang Of Four, The Brian Jonestown Massacre, Tricky, The Fuzztones und The Third Sound: Hákon Adalsteinsson (Gitarre/Gesang), Rodrigo Fuentealba Palavacino (Gitarre), Tobias Humble (Schlagzeug/Gesang) und Wim Janssens (Bass/Keys/Gesang).

Ihr Sound ist von der Grundstimmung so dunkel, wie es im Wirken von Trip-Hop-Star Tricky in den 90er Jahren vorherrschend war. Dazu kommen die sägenden Gitarren der Gang of Four, der wilde Rock’n’Roll der Fuzztones und das psychedelische Element von The Brian Jonestown Massacre – Man könnte auch sagen, eine perfekte Michung für Fans des frühen Nick Cave und seiner Birthday Party.

Zum ersten Mal in NRW zu sehen

„Come And Find Me“ heißt die erste Single des selbstbetitelten Debütalbums der Golden Hours, die am Donnerstag 1. Juni im FZW in Dortmund zu Gast und somit zum ersten Mal in unserer Region live zu erleben sind.

Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Support: Mary Anne’s Polar Rig aus Schweden. Tickets ab 17.60 Euro unter https://fzw.de/de_de/ oder an der Abendkasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund