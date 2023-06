Ferien im Westfalenpark: Eintritt frei für Dortmunder Kinder

Wohin mit den Kindern in den Sommerferien? Familien sind beim Parksommer der PSD Bank Rhein Ruhr im Westfalenpark in Dortmund willkommen. Der Park wird zu einem großen Abenteuerspielplatz.

Dortmund. Für Familien mit Kindern gibt es im Dortmunder Westfalenpark den Parksommer. Den tollen Blick vom Florianturm kann man nun jeden Tag genießen.

Ferien können auch zuhause schön sein: In Dortmund dürfen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre während der Sommerferien 2023 umsonst in den Westfalenpark. Sie müssen jedoch in Dortmund wohnen. Normal kostet der Eintritt 3,50 Euro. 2022 war diese Gratis-Regelung noch großzügiger gewesen (siehe weiter unten im Artikel).

Wie kommen Dortmunder Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ohne Eintritt in den Park? Einfach einen gültigen Lichtbildausweis wie den Personalausweis an einer Kasse vorlegen, die mit Personal besetzt ist. Das sind zwischen 10 und 18 Uhr alle Kassen bis auf die am Eingang Kaiserhain. Zudem ist der Eingang Florianstraße länger geöffnet als die anderen - von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Der Florianturm im Park ist Montag und Dienstag nicht zugänglich. Die Sommerfereien bilden da eine Ausnahme. Dann können die Besucherinnen und Besucher den tollen Ausblick vom Turm jeden Tag genießen: Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Mitte der Sommerferien wird der Westfalenpark zum Abenteuerspielplatz für Familien mit Kindern. Vom 8. bis zum 23. Juli steht der vierte PSD Parksommer der PSD Bank Rhein Ruhr an.

Ein abwechslungsreiches Programm, täglich von 13 bis 18 Uhr, soll es beim Parksommer geben. "Rund um die Wiese Buschmühle und das Regenbogenhaus verwandelt sich der Park in eine Welt voller Bewegung, Sport, Kreativität, Literatur und Theater", verspricht die Stadt Dortmund. An den Wochenenden soll es beispielsweise zusätzlich einen Kinder-Hochseilgarten geben. Ein Bungee-Trampolin und eine Piraten-Hindernisbahn dürften ebenfalls für viel Spaß sorgen. In der "Western City" kann gehüpft und getobt werden.

Das PSD-Bank-Sommerkino im Dortmunder Westfalenpark startet am 29. Juni 2023 (Archivfoto). Foto: Matthias Graben/ Funke Foto Services

Die PSD Bank präsentiert zudem das Sommerkino im Westfalenpark. Zwischen 29. Juli und 13. August werden beim Sommerkino täglich Filmklassiker und Filmneuheiten gezeigt: von "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" über "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und "Creed III: Rocky's Legacy" bis "Manta Manta - Zwoter Teil".

In den vergangenen Sommerferien im Jahr 2022 war die Stadt noch großzügiger gewesen. Da hatte es geheißen: Freier Eintritt in den Westfalenpark und in den Dortmunder Zoo. Neben Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre hatten Menschen bis 26 Jahre davon profitiert, sofern sie in diese Gruppen fielen: Studierende, Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges soziales/ökologisches Jahr. Das ist 2023 auf Dortmunder Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und den Westfalenpark reduziert worden. Die Dortmunder SPD wollte die erweiterte Gratis-Regelung, die auch für Menschen bis 26 Jahre gegolten hätte, auch für dieses Jahr, war aber im Finanzausschuss gescheitert.

(JaK)

