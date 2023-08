Abfuhr-Chaos EDG beendet Sperrmüll-Aktion – So lief es in den Stadtteilen

Dortmund. Ernüchternd, erschreckend, ekelerregend: Jeder Dortmunder Stadtteil hatte seit August 2022 eine kostenlose Sperrmüll-Abfuhr. Die EDG zieht Bilanz

Der Sperrmüll-Modellversuch der EDG ist beendet – oder anders gesagt: gescheitert. Die Dortmunder Entsorgerin stellt die stadtteilweiten kostenlosen Sammel-Abfuhren ein. Die EDG dürfte sich mit diesem Ergebnis bestätigt fühlen: Als der Stadtrat 2022 für einen Testlauf stimmte, stand die EDG dem Projekt kritisch gegenüber. Dennoch war die Abfuhr-Aktion beschlossen worden.

Seit August 2022 fand an beinahe jedem Samstag eine kostenlose Sperrmüll-Abfuhr statt, zuletzt in Bodelschwingh, wo die EDG bis Freitag brauchte, um allen Müll zu beseitigen. Viele der rund 30 Abfuhr-Tage liefen aus dem Ruder, weil sich die Anwohnenden nicht an die Regeln hielten. Besonders ernüchternd fiel die EDG-Bilanz am Borsigplatz und am Nordmarkt aus. Auch die allererste Abfuhr in Scharnhorst lief chaotisch, weitere kräftezehrende Termine sollten folgen.

Kostenlose Sperrmüll-Abfuhr in Dortmund: zu spät, zu viel, zu falsch

Jetzt kehrt die EDG zur üblichen Praxis zurück: Wer Sperrmüll loswerden will, muss einen Termin bei der EDG buchen und pauschal 20 Euro zahlen. Im "Beirat der Kommunalwirtschaft" (bestehend aus OB, Kämmerer, Fraktionsspitzen und zehn Ratsmitgliedern) seien allerdings schon Alternativen gefordert worden, berichten die Ruhrnachrichten. Im Raum stehen eine Sperrmüll-App zur Terminbuchung, Erleichterungen bei der Abfuhr, längere Öffnung der Recyclinghöfe und eine kostenlose Abfuhr für Sozialschwache.

Dass die kostenlose Stadtteil-Sammlung kaum eine Zukunft haben dürfte war lange absehbar. Kaum ein Abfuhrtermin lief glatt, an vielen Samstagen kratzten die Teams an den maximal erlaubten Zehn-Stunden-Schichten. Die größten Probleme bei den kostenlosen Sperrmüll-Aktionen in Dortmund waren:

Zu viel Müll: Die schiere Masse an Sperrmüll und sonstigem Abfall war nicht überall einem Samstag zu schaffen. Die EDG musste in der darauffolgenden Woche teilweise drei Tage lang wiederkommen.

Zeiten ignoriert: Samstags um 7 Uhr sollte der Sperrmüll spätestens an der Straße stehen. Aber oft türmten Anwohnende neue Müllberge an bereits geräumten Straßen auf.

Samstags um 7 Uhr sollte der Sperrmüll spätestens an der Straße stehen. Aber oft türmten Anwohnende neue Müllberge an bereits geräumten Straßen auf. unerlaubter sonstiger Abfall: Hausmüll, Farbeimer, Kartons, Altkleider, Bauschutt, Renovierungsmüll, Altholz, Elektrogeräte, Reifen – das alles lag massenweise an den Dortmunder Straßen. Aber das ist kein Sperrmüll und hätte nicht abgeholt werden sollen. Die EDG musste es dennoch tun, um für (Umwelt-)Sicherheit zu sorgen. Die Abfuhr erfolgte oft an den Folgetagen.

Hausmüll, Farbeimer, Kartons, Altkleider, Bauschutt, Renovierungsmüll, Altholz, Elektrogeräte, Reifen – das alles lag massenweise an den Dortmunder Straßen. Aber das ist kein Sperrmüll und hätte nicht abgeholt werden sollen. Die EDG musste es dennoch tun, um für (Umwelt-)Sicherheit zu sorgen. Die Abfuhr erfolgte oft an den Folgetagen. Abfall auf Privatgrundstücken: Hier darf die EDG den Sperrmüll nicht abfahren.

zugeparkte Straßen: Vor allem in der Nordstadt, im Klinik-, Union- und Kreuzviertel mussten Gegenstände teils weit getragen werden.

Schrott- und Trödelsammler: Ab freitagsabends fuhren Sammler (teils von weit her) durch die Straßen und durchwühlten die Sperrmüllberge. Das ist nicht nur verboten (laut EDG bis zu 1000 Euro Strafe), sondern führt auch dazu, dass auseinandergezogene Müllberge Wege blockieren und die Abfuhr erschweren.

Der "Ermittlungsdienst Abfall" (Ordnungsamt, Umweltamt, EDG) sei freitags und samstags oft Streife gefahren, erklärt die EDG. Fanden sie unerlaubten Abfall, der kein Sperrmüll war, machten sie die Anwohnenden darauf aufmerksam. Oft räumten die Müllsünder ihren Unrat freiwillig wieder weg. Aber gegen das generelle Problem half der EDA-Einsatz kaum.

EDG-Bilanzen zu Sperrmüll-Aktionen: von "ekelerregend" bis problemlos

Nach jeder Samstags-Aktion seit August 2022 zog die EDG Bilanz. Die Zahlen (s.u.) beziehen sich meist nur auf den Abfuhrtag selbst. Teils seien noch größere Mengen dazugekommen, betont die EDG: Oft mussten die Teams in der darauffolgenden Woche einen zweiten oder dritten Tag raus, um die "Reste" einzusammeln – weil die Masse am Samstag den Rahmen sprengte oder Anwohnende weiteren Sperrmüll in bereits abgefahrene Straßen stellten. Außerdem wurde illegaler Nicht-Sperrmüll meist erst später abgeholt.

Scharnhorst/Derne/Lanstrop/Husen-Kurl: Nach der ersten Sammlung am 27. August 2022 zog die EDG eine gemischte Bilanz. 500 Tonnen Sperrmüll und andere Abfälle sammelten die Teams ein. Innerhalb eines Tages war das nicht zu schaffen – zumal immer wieder Haufen in bereits geräumten Straßen dazu kamen und neben Sperrmüll auch sonstiger Abfall an den Straßen lag. Zudem lag viel Müll auf Privatgrund. Da darf die EDG nicht ran.

Brackel/Wambel/Asseln/Wickede: Die zweite Abfuhr-Aktion lief laut EDG zwar etwas besser als in Scharnhorst, aber sicher nicht perfekt. 553 Tonnen Sperrmüll und sonstiger Abfall wurden eingesammelt. Obwohl 200 Mitarbeitende und 30 Fahrzeuge unterwegs waren, war die Masse an Müll nicht am Samstag zu bewältigen. Auch hier wurde nachgefahren.

Eving: Nach den Erfahrungen der ersten beiden Termine änderte die EDG die Abfuhr-Gebiete: Statt ganze Stadtbezirke anzufahren (Scharnhorst und Wambel), wurden die Bezirke aufgeteilt. Trotzdem kamen allein in Eving 335 Tonnen Sperrmüll und sonstiger Abfall zusammen. 240 Tonnen wurden direkt am Samstag geholt, der Rest danach. Auch hier war die Menge des Nicht-Sperrmülls groß.

Holthausen/Brechten/Lindenhorst: 194 Tonnen Sperrmüll, etwas anderer Müll – keine großen Probleme

Hafen: 95 Tonnen Sperrmüll und rund 11 Tonnen andere Abfälle

Borsigplatz: 96 Tonnen Sperrmüll und 17 Tonnen andere Abfälle – die EDG zog nach der Sammlung im November eine "erschreckende Bilanz", wie sie schreibt: "Außer Sperrmüll wurden in einem katastrophalen Ausmaß auch andere Abfälle abgelagert. Entgegen der Planungen, nur Sperrmüll zu sammeln, sah sich die EDG gezwungen, auch alle anderen Abfälle abzufahren. Nur so konnten die Verkehrssicherheit gewährleistet und Umweltgefährdungen ausgeschlossen werden." Weiter hieß es in der EDG-Bilanz: "Wir haben vor Ort katastrophale Verhältnisse vorgefunden. Auf ungeordneten Haufen lagen Hausmüll, Glas, Kartons, Müllsäcke mit nicht definierbarem Inhalt, Farbeimer und andere Behältnisse mit gefährlichen Stoffen, Textilien, Elektrogeräte, Reifen. In den Abfallhaufen saßen sogar Ratten. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter waren aufgrund der Verschmutzungen nahezu unerträglich."

Nordmarkt: 100 Tonnen Sperrmüll und 38 Tonnen andere Abfälle – auch hier zog die EDG eine laut eigener Aussage "ernüchternde" Bilanz. Der Einsatz habe nur deshalb am Samstag abgeschlossen werden können, weil Mitarbeitende der regulären Straßenreinigung bei der Sperrmüllsammlung halfen.

Unionviertel/Klinikviertel/Dorstfelder Brücke 128 Tonnen Sperrmüll und 9 Tonnen andere Abfälle – erschwert wurde die Aktion laut EDG durch "sehr enge und häufig zugeparkte Straßen besonders im Klinik- und Unionviertel".

Kreuzviertel/Westfalenhalle: 127 Tonnen Sperrmüll und 8 Tonnen andere Abfälle – auch hier hatte die EDG massive Probleme mit zugeparkten Straßen: "Zum Teil mussten der Sperrmüll bis zu 80 Meter getragen werden. Nur so konnten der Transport zwischen Fahrzeugen und deren Beschädigung vermieden werden."

Da wird der Gehweg ziemlich schmal. Auch zugeparkte Straßen waren mitunter ein Problem – von illegalem Nicht-Sperrmüll ganz abgesehen. Foto: FUNKE Foto Services/Archiv / WB

Aplerbeck: 250 Tonnen Sperrmüll und andere Abfälle – diese Masse war nicht an einem Tag zu schaffen. Laut EDG war hier das besondere Problem, "dass dort, wo Sperrmüll und andere Abfälle auf Privatgrundstücken abgestellt wurden, keine Abholung erfolgte."

Berghofen/Schüren 276 Tonnen Sperrmüll – wegen der Menge musste die Abfuhr an einem zweiten Tag fortgesetzt werden, aber ansonsten problemlos

Sölde, Sölderholz und Lichtendorf: 119 Tonnen Sperrmüll – problemlos

Hacheney/Benninghofen: 125 Tonnen Sperrmüll – problemlos, aber es waren viele Schrott- und Trödelsammler aus der ganzen Region unterwegs (bis zu 1000 Euro Bußgeld möglich)

Holzen/Syburg: 96 Tonnen Sperrmüll und 19 Tonnen Holz – problemlos, aber ebenfalls viele Schrottsammler

Hörde: 242 Tonnen Sperrmüll und 22 Tonnen Holz – die EDG musste montags und dienstags weitermachen und holte an allen drei Tagen insgesamt 429 Tonnen Müll ab

Barop/Eichlinghofen: 196 Tonnen Sperrmüll und 16 Tonnen Holz – problemlos

Wellinghofen/Wichlinghofen: 140 Tonnen Sperrmüll – problemlos

Menglinghausen/Persebeck/Kruckel/Schnee: 89 Tonnen Sperrmüll – problemlos

Bittermark/Kirchhörde/Löttringhausen: 156 Tonnen Sperrmüll und 51 Tonnen Holz – problemlos

Hombruch: 202 Tonnen Sperrmüll und rund 14 Tonnen Holz

Marten/Oespel/Kley: 213 Tonnen Sperrmüll und 23 Tonnen Holz – nach einem weiteren Abfuhrtag lag die Gesamtmenge bei 279 Tonnen. In ihrer Bilanz betonte die EDG: "Die Abfälle waren zum Teil ekelerregend verschmutzt. Die Einsatzleitung spricht von kaum noch zumutbaren Umständen."

Brünninghausen/Rombergpark/Lücklemberg: 80 Tonnen Sperrmüll und 15 Tonnen Holz – problemlos

Bövinghausen und Westrich: 100 Tonnen Sperrmüll und 20 Tonnen Holz plus sonstige Abfälle

Lütgendortmund: 227 Tonnen Sperrmüll, 20 Tonnen Holz und 5 Tonnen andere Abfälle. In ihrer Bilanz schreibt die EDG: "Die großen Sperrmüllmengen waren kräftezehrend: So hat an diesem Tag jeder einzelne Mitarbeiter rund 4,5 Tonnen Sperrmüll geladen. Die Sperrmüllaktion konnte erst mit drei Nachfahr-Tagen und insgesamt 336 Tonnen Abfall abgeschlossen werden."

Huckarde/Deusen: 217 Tonnen Sperrmüll, 17 Tonnen Holz und 3,5 Tonnen sonstiger Müll

Kaiserbrunnen: 234 Tonnen Sperrmüll, 30 Tonnen Holz und 3,5 Tonnen andere Abfälle

Ruhrallee: 76 Tonnen Sperrmüll und 19 Tonnen Holz, etwas anderer Abfall

Westfalendamm: 181 Tonnen Sperrmüll, 17 Tonnen Holz und 3 Tonnen andere Abfälle

Kirchlinde/Jungferntal/Rahm: 270 Tonnen Sperrmüll und 15 Tonnen Holz

Mengede/Nette/Schwieringhausen: Die letzten beiden Abfuhrtermine liefen wieder aus dem Ruder. 195 Tonnen Sperrmüll und 24 Tonnen Holz holte die EDG am 12. August 2023 ab. Aber gerade in Nette stellten Anwohnende immer wieder Müll auf die Straße, sodass die EDG wiederkommen musste. Zudem habe viel Sperrmüll und sonstiger Unrat auf Privatgrundstücken gelegen. Auch die Menge des unerlaubten "Nicht-Sperrmülls" war laut EDG groß.

Bodelschwingh, Oestrich und Westerfilde: Die letzte Abfuhr-Aktion am 19. August war wieder ein Kraftakt für die EDG: Samstags wurden 262 Tonnen Sperrmüll und sonstiger Abfall abgefahren – aber die Entsorgungstrupps waren erst am 25. August komplett fertig. Die Menge erhöhte sich um weitere 154 Tonnen auf über 416 Tonnen.

