Öffentlicher Nahverkehr Krankenstand: Weiterhin fahren weniger Busse in Dortmund

Dortmund. Wegen vieler Krankmeldungen bleibt in Dortmund der Busfahrplan weiter eingeschränkt. Spätestens im April soll wieder das reguläre Angebot gelten.

Seit Anfang Dezember ist das Busangebot von DSW21 in Dortmund um ungefähr 3,5 Prozent reduziert - bezogen auf den regulären Busfahrplan im Sommer 2022. Wegen des hohen Krankenstands bei Busfahrerinnen und Busfahrern wird dieser abgespeckte Fahrplan auch über den 9. Januar 2023 hinaus „bis auf Weiteres“ gültig sein, teilt DSW21 mit. Im Durchschnitt seien etwa 100 von 650 Busfahrern und -fahrerinnen krank.

„Durch unser Land rollt aktuell eine Grippe- und Erkältungswelle, die vor keiner Branche Halt macht. Diese Ausnahmesituation hat leider weiterhin auch Auswirkungen auf unseren Fahrdienst. Und in den nächsten Wochen kommen zusätzliche Herausforderungen durch Baustellen und Umleitungen sowie Sonder- und Schienenersatzverkehre auf uns zu“, erläutert Heinz-Josef Pohlmann, Leiter Betrieb und Marketing bei DSW21. Doch spätestens im April wolle man zum vollständigen Fahrplan zurückkehren.

DSW21 habe bei dem reduzierten Angebot, das seit Anfang Dezember gültig ist, auch Rückmeldungen von Fahrgästen sowie Analysen über Linien-Auslastungen eingearbeitet. Damit sind nach Einschätzung von DSW21 die Einschränkungen „relativ ausgewogen auf das ganze Liniennetz verteilt".

Übersicht über die Einschränkungen:

Die 2021 neu eingerichtete Linie 415 (Mengede – Eving) fährt morgens bis etwa acht Uhr regulär. Danach wird der Linienweg auf den Streckenabschnitt Schulte Rödding – Lindenhorst verkürzt. Fahrgäste aus Mengede können alternativ die Linie 474 nutzen, um nach Eving zu kommen.

fährt morgens bis etwa acht Uhr regulär. Danach wird der Linienweg auf den Streckenabschnitt Schulte Rödding – Lindenhorst verkürzt. Fahrgäste aus Mengede können alternativ die Linie 474 nutzen, um nach Eving zu kommen. Die Verstärkerlinie 443 (Hacheney – Wellinghofen) entfällt weiterhin montags bis samstags.

entfällt weiterhin montags bis samstags. Die Verstärkerlinie 441 (Hörde – Wellinghofen) fährt im Schul- und Berufsverkehr wieder montags bis freitags zwischen 7 und 8 Uhr sowie 13 und 18 Uhr. Die weitgehend parallel fahrenden Linien 442 (Hörde – Syburg) und 447 (Huckarde – Hacheney) bieten Alternativen.

fährt im Schul- und Berufsverkehr wieder montags bis freitags zwischen 7 und 8 Uhr sowie 13 und 18 Uhr. Die weitgehend parallel fahrenden Linien 442 (Hörde – Syburg) und 447 (Huckarde – Hacheney) bieten Alternativen. Die Linie 445 (Hörde – Technologiepark) bietet für Studierende und Mitarbeitende des Technologieparks morgens wieder drei durchgehende Fahrten bis zum Technologiepark an. Tagsüber besteht die Verbindung Technologiepark – Uni – An der Palmweide wieder im regulären 20-Minuten-Takt und bietet so einen direkten Anschluss an die Stadtbahnlinie U42. Die Linie 440 zwischen Hörde und Barop und die Linien 447 / 462 zwischen Barop und Universität/Technologiepark stellen Alternativen dar. In den Weihnachtsferien (noch bis einschließlich 8. Januar) wird die 445 komplett eingestellt.

bietet für Studierende und Mitarbeitende des Technologieparks morgens wieder drei durchgehende Fahrten bis zum Technologiepark an. Tagsüber besteht die Verbindung Technologiepark – Uni – An der Palmweide wieder im regulären 20-Minuten-Takt und bietet so einen direkten Anschluss an die Stadtbahnlinie U42. Die Linie 440 zwischen Hörde und Barop und die Linien 447 / 462 zwischen Barop und Universität/Technologiepark stellen Alternativen dar. Die Linie 446 (Salingen – Hombruch) fährt montags bis freitags nur von 8 Uhr bis 15 Uhr. Auf der Linie 461 (Rupinghofstr. – Kirchlinde) werden die Takte montags bis freitags reduziert.

fährt montags bis freitags nur von 8 Uhr bis 15 Uhr. Auf der Linie 461 (Rupinghofstr. – Kirchlinde) werden die Takte montags bis freitags reduziert. Die Linie 450 wird im Schulverkehr wie im üblichen Fahrplan wieder deutlich verstärkt . Morgens und mittags zwischen 13 und 15 Uhr entsteht wieder ein Zehn-Minuten-Takt.

. Morgens und mittags zwischen 13 und 15 Uhr entsteht wieder ein Zehn-Minuten-Takt. Die zusätzlichen Verstärkerfahrten auf den Linien 462 (Marten – Germania) und 470 (Germania – Oespel) entfallen zwischen 8 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 18 Uhr.

und entfallen zwischen 8 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 18 Uhr. Eine linienverstärkende E-Wagen-Fahrt, nämlich die E441 (Vinklöther Mark 6.47 Uhr – Hörde Bf ), entfällt. Zudem entfallen weiterhin einzelne Taktverstärkerfahrten der Linie 432 (Holzen – Hörde ). Die regulären Linien bieten hier laut DSW21 gute Alternativen.

), entfällt. Zudem entfallen weiterhin einzelne Taktverstärkerfahrten der ). Die regulären Linien bieten hier laut DSW21 gute Alternativen. Das vorübergehend eingeschränkte Angebot der Linien 474 und 476 am Samstag wird wieder auf den Regelfahrplan erhöht.

am Samstag wird wieder auf den Regelfahrplan erhöht. Beim NachtExpress (NE) entfallen in den Wochenendnächten (Fr/Sa und Sa/So) weiterhin die Fahrten zwischen ein und drei Uhr, die für Freizeitfahrten genutzt werden. Die Fahrten der NE, die von Berufstätigen genutzt werden, etwa die Frühfahrten in der Nacht zu Samstag und Sonntag sowie die anderen täglichen Fahrten, bleiben bestehen.

Aktuelle Informationen gibt es in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf der Internetseite www.bus-und-bahn.de - und in der DSW21- sowie VRR-App. Achtung: Die Fahrplanaushänge an den Haltestellen werden wegen der kurzen Laufzeit nicht flächendeckend angepasst. (red)

