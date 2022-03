Spenden Krieg in der Ukraine: So können Sie in Dortmund helfen

Dortmund. Die Hilfsbereitschaft der Dortmunderinnen und Dortmunder für die Menschen in der Ukraine ist groß. So können Sie Betroffenen helfen.

Seit einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine, Tausende Menschen sind auf der Flucht. Seither bilden sich stadtweit viele Hilfsaktionen und Spendenaufrufe. Rund 4000 Dortmunderinnen und Dortmunder haben bereits bei einer Demo auf dem Friedensplatz am vergangenen Freitag (25.2.) ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt: So können Sie in Dortmund Ukrainerinnen und Ukrainern helfen.

Die Stadt Dortmund bittet Bürgerinnen und Bürger, die spenden möchten, sich direkt an die Wohlfahrtsverbände zu richten. In Abstimmung mit der Stadt haben sich AWO, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband und Jüdische Kultusgemeinde zusammengeschlossen, um bestmöglich ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine helfen zu können. Sie sammeln alle privaten Angebote und nehmen Sachspenden für die schnelle Erstversorgung der Flüchtlinge entgegen.

Sachspenden werden an folgenden Stellen entgegen genommen:

Diakonie: Sozialkaufhaus „Jacke wie Hose“, Münsterstraße 263-265

„Jacke wie Hose“, Münsterstraße 263-265 Deutsches Rotes Kreuz: DRK-Kreisgeschäftsstelle , Beurhausstraße 71. Sachspenden bitte mit telefonischer Voranmeldung unter 0231/1810-0. Das DRK ist außerdem per E-Mail an Ukraine-Hilfe@DRK-Dortmund.de erreichbar.

, Beurhausstraße 71. Sachspenden bitte mit telefonischer Voranmeldung unter 0231/1810-0. Das DRK ist außerdem per E-Mail an Ukraine-Hilfe@DRK-Dortmund.de erreichbar. Caritas: Bernhard-März-Haus, Osterlandwehr 12-14 oder Kleiderannahme, Minister-Stein-Allee 5.

Die Caritas hat zudem eine Hotline eingerichtet: Unter 0231-72606060 werden alle Fragen, sowohl von Helfern, als auch von Hilfesuchenden beantwortet.

Das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die Caritas International haben Spendenkonten eingerichtet. Weiter Informationen finden Sie auf den entsprechenenden Internetseiten der Verbände.

Wohlverbände richten Anlaufstelle für Flüchtlinge ein

Die Bahnhofsmission von Diakonie und In Via kümmert sich um die Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge. Im Propsteihof richtet die Caritas ebenfalls eine Anlaufstelle für Flüchtlinge ein. Dort helfen Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde beim Übersetzen. „Wir verfügen über ein Kontingent an russischen und ukrainischen Dolmetschern“, so Leonid Chraga, Geschäftsführer der jüdischen Kultusgemeinde. „40 Prozent unserer Gemeindemitglieder stammen aus der Ukraine, deshalb können wir und wollen auch bestmöglich unterstützen.“

Im Propsteihof werde den Geflüchteten neben Essen und Trinken auch einen Coronatest zur Verfügung gestellt. Außerdem kümmerten sich die Ehrenamtlichen um die weitere Vermittlung zu Verwandten oder Schlafmöglichkeiten in der Stadt.

Westfalenhallen nehmen bis 10. März Sachspenden für Ukraine an

Der Dortmunder Verein Grenzenlose Wärme Refugee Relief Work e.V. und die Westfalenhallen Unternehmensgruppe haben ebenfalls eine Spendenannahme für die Menschen aus der Ukraine ins Leben gerufen.

Die Aktion startet am Mittwoch (2.3.) in der Halle 1 der Messe Dortmund. Die Spendenabgabe ist ab dann täglich bis zum Donnerstag (10.3.) jeweils von 10 bis 18 Uhr möglich.

Großer Bedarf besteht aktuell an:

Kleidung für Männer und Frauen (in den Größen XS – XL)

medizinische Artikel wie Einwegmasken und -handschuhe sowie Desinfektionsmittel

Hygieneartikel (bspw. Handtücher und ungeöffnete Körperpflegeprodukte)

Equipment und Ausrüstung (bspw. festes Schuhwerk, Rucksäcke, Taschenlampen und Powerbanks)

„Die Solidarität der Menschen in Dortmund ist riesig. Deshalb ist es jetzt enorm wichtig, diese Unterstützung zu koordinieren und zu bündeln. Damit verhindern wir, dass Ressourcen verschwendet werden und wir behalten gleichzeitig einen besseren Überblick“, sagt Mitorganisator Sebastian Heinze vom Dortmunder Verein Grenzenlose Wärme Refugee Relief Work.

Die gespendeten Sachen würden nach der Annahme gesichtet und feinsortiert, in Kartons und auf Paletten verpackt. Dann werde koordiniert, an welchem Ort das Material am dringendsten gebraucht wird. „Anschließend gehen die Lieferungen an vier dezentrale Verladeorte des Netzwerkverbunds aus mehrere Hilfsorganisationen, von wo aus die Sattelzüge in die Nachbarländer der Ukraine starten“, erläutert Heinze.

Für Dortmunder Betriebe gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine gesonderte Annahme für größere Material-Spenden zu vereinbaren. Weitere Infos gibt es per E-Mail an grenzenlosewaerme@outlook.co.

Covidtest Dortmund

Covidtest Dortmund sammelt Campingausrüstung, langhaltende Lebensmittel wie Konserven, Medikamente und Verbandszeug. Kleidung sowie Geldspenden werden nicht entgegengenommen. Die Sachen würden kommende Woche in die Ukraine gebracht. An folgenden Standorten werden Spenden entgegen genommen:

Covidtest Vogelpothsweg, Vogelpothsweg 85, 44227 Dortmund

Covidtest Netto-Parkplatz, Kruckeler Straße 264, 44227 Dortmund

Covidtest Höchsten, Wittbräucker Straße 372, 44267 Dortmund

Covidtest Rewe-Parkplatz, Rahmer Straße 262, 44339 Dortmund

Bahnhofsmission Dortmund bereitete sich auf ankommende Flüchtlinge vor

Die Bahnhofsmission Dortmund bereitet sich auf ankommende Geflüchtete aus der Ukraine vor. „Im Dortmunder Hauptbahnhof sind die 50 ehrenamtlichen Mitarbeitenden die ersten Ansprechpartner für Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen“, heißt es auf der Internetseite. „Viele suchen Verwandte auf, viele bringen sich und ihre Familien ohne konkretes Ziel hier in Sicherheit.“ Alleine in Dortmund lebten 1500 Menschen mit ukrainischen Wurzeln.

Die Bahnhofsmission Dortmund nimmt daher – neben Geldspenden – zwischen 9 und 18 Uhr folgende Sachspenden entgegen (eine vorherige Ankündigung ist erwünscht unter Tel. 0231/14 15 92):

Kaffeepakete

5-Minuten-Terrinen (zum Erwärmen)

Wasserflaschen

Süßigkeiten, Kekse sowie haltbares Gebäck

Stadt Dortmund: Kurzfristig 300 freie Plätze für Kriegsflüchtlinge

Die Stadt Dortmund ist federführend in der Unterbringung der Menschen. In Dortmund gibt es laut Sozialdezernentin Birgit Zoerner kurzfristig 300 freie Plätze. Weitere 1000, sagt Stadtsprecher Frank Bussmann, habe man in der Hinterhand. Um sie zeitnah zu nutzen, sei allerdings nötig, dass das Land die Rahmenbedingungen vorgebe. „Wir müssen die Einrichtungen aus 2015 reaktivieren, aber hier braucht es noch eine rechtliche Klärung“, sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal.

Während eine technische Instandsetzung der Räumlichkeiten relativ schnell machbar sei, müsse rechtlich noch geklärt werden, dass die Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte wieder zugelassen werde. Genau das will NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) offenbar nun machen. Für Mittwoch hat er die kommunalen Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen.

Mittlerweile erklären sich auch immer mehr Privatleute bereit, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Bürgerinnen und Bürger, die Schlafmöglichkeiten anbieten wollen, können sich an die Wohlfahrtsverbände wenden. Wohnungsangebote werden von den Verbänden zentral an das Sozialamt der Stadt Dortmund weitergeleitet.

Infopoint für Ukrainerinnen und Ukrainer in der Berswordt-Halle

Das neue Zentrum MigraDo bietet gemeinsam mit der Ausländerbehörde einen Infopoint für Ukrainerinnen und Ukrainer an. Ab Mittwoch (2.3.) wird von 8 bis 12 Uhr in der Berswordt-Halle beraten – etwa bei Fragen zur Anmeldung oder zu Sozialleistungen. „Diese Art der Beratung ist für die kommenden drei Wochen geplant und soll eine unbürokratische Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer sein“, so Sozialdezernentin Birgit Zoerner. Nach den drei Wochen werde erneut entschieden, wie es weitergeht.

Für betroffene Menschen aus der Ukraine hat das Sozialamt außerdem die E-Mail-Adresse sozialamt-ukrainehilfe@stadtdo.de eingerichtet.

