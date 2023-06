Kriminalität in der Nordstadt: Polizei verschärft Maßnahmen

Die Zahl der Gewalttaten in der Dortmunder Nordstadt ist in den letzten Monaten gestiegen.

Dortmund. Die Polizei Dortmund will verstärkt gegen die Kriminalität in der Nordstadt vorgehen. In den nächsten Wochen steht eine strategische Fahndung an.

Die Dortmunder Nordstadt ist als Problemviertel bekannt, immer wieder kommt es hier zu Messerstichen und Schüssen. Die Zahl der Gewalttaten ist sogar noch gestiegen.

Bei der Dortmunder Polizei steht die Nordstadt schon länger im Fokus, nun kündigte Polizeipräsident Gregor Lange für die kommenden Wochen weitere Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Kriminalität an. Eine strategische Fahndung für die nächsten vier Wochen sei angeordnet worden, so die Polizei Dortmund in einer Mitteilung. Zur Erklärung: Bei einer strategischen Fahndung kann die Polizei zur Bekämpfung von Straftaten Personen anhalten und Fahrzeuge sowie mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen.

Dortmunder Nordstadt steht schon länger im Fokus der Polizei

Hintergrund der Maßnahme seien vermehrte Beschwerden von Anwohnern und Geschäftstreibenden in der nördlichen Dortmunder Innenstadt, die sich über die offen sichtbare Kriminalität beklagen.

Schon länger setzt die Dortmunder Polizei in der Nordstadt mehr Personal ein, eine Ermittlungskomission Nordstadt wurde eingerichtet, einige Bereiche (zum Beispiel der Dietrich-Keunig-Park) werden videoüberwacht und immer wieder werden Razzien und Kontrollen durchgeführt. (red.)

Polizeieinsätze in der Dortmunder Nordstadt:

