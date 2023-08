Lichterfest im Westfalenpark Dortmund – Das ist 2023 neu

Dortmund. Das Lichterfest taucht den Dortmunder Westfalenpark am Samstag in zauberhaftes Licht. Hier alle Infos zu Tickets, Feuerwerk, Zeiten und Anreise!

Lichterfest im Westfalenpark Dortmund

26. August 2023, 18 Uhr bis nachts

Kinderfeuerwerk und Höhenfeuerwerk

Lichtkunst, Illuminationen, Beleuchtung, Teelichtbilder, Kleinkunst im gesamten Park

Eintritt 12,50 Euro

Das Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark gehört für viele Dortmunderinnen und Dortmunder einfach dazu. Vor allem wegen des opulenten Höhenfeuerwerks: So ein Spektakel gibt's in Dortmund nur einmal im Jahr. Auch über die Stadtgrenzen hinaus zieht das Licht-Event Fans in den Westfalenpark. Event-Fans müssen sich am Samstag aber entscheiden: Parallel zum Lichterfest findet der Dortmunder Hafenspaziergang statt.

Tipp: Unbedingt ein Feuerzeug für die Mitmach-Teelichtbilder mitbringen!

Wann ist "Lichterfest 2023" im Dortmunder Westfalenpark?

Das Lichterfest 2023 ist am Samstag, 26. August. Der Park öffnet an diesen Tag erst um 15 Uhr. Das eigentliche Programm startet um 18 Uhr – gegen Mitternacht ist Schluss. Sogar der Florianturm ist bis 23.30 Uhr geöffnet. Von hier gibt's den besten Blick auf das Lichtermeer.

Wann beginnt das Feuerwerk beim Lichterfest?

Der große XXL-Feuerwerk ist der absolute Höhepunkt beim Dortmunder Lichterfest – es gilt als schönstes Höhenfeuerwerk der Region. Vor dem großen Spektakel fängt es pyrotechnisch klein an: Um 20.45 Uhr startet das Kinderfeuerwerk hinter dem Flamingoteich am Haupteingang. Das Höhenfeuerwerk startet gegen 22.30 Uhr.

Wo sieht man das Feuerwerk beim Lichterfest besonders gut?

Dortmunds schönstes Höhenfeuerwerk wird hinter der Seebühne gezündet. Besonders gut zu sehen ist es von den großen Wiesen oberhalb des Buschmühlenteiches (Achtung Gänsekot, Sitzdecke mitbringen!). Je nach Standort eignen sich auch die Wiesen unterhalb der Altenakademie und die gepflasterten Bereiche aben am Hang. Auch vom Plateau an der "Dornbergspitze" ist die Sicht gut – und natürlich vom Florianturm. Der ist geöffnet, dürfte aber voll sein.

Was kostet das Lichterfest im Westfalenpark?

Mit Westfalenpark-Jahreskarte oder Dortmund-Pass ist der Eintritt zum Lichterfest kostenlos. Sonst kosten Tickets für alle ab 6 Jahren 12,50 Euro. (Gruppentickets: 25 Euro ein Erwachsener plus vier Minderjährige / 37,50 Euro zwei Erwachsene und vier Minderjährige). – Achtung: Die Ruhr.TopCard gilt beim Lichterfest nicht!

Tipp: Wer Lichterfest-Tickets im Vorverkauf kauft, muss am Einlass nicht (lange...) Schlange stehen.

Stelzen-Akrobatik beim Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark – das gibt's auch 2023 wieder. Foto: Jörg Schimmel/DSW21

Welche Höhepunkte gibt's beim Lichterfest 2023?

Highlights gibt es beim Lichterfest genug. Lichtkunst, Lichtinstallationen, Illuminationen, Leuchtobjekte, Lampionbäume und Mitmach-Teelichtbilder (Feuerzeug mitbringen!) sind über den kompletten Park verteilt Darüberhinaus wid Folgendes geboten:

15.30 Uhr: Feuershow für Kinder , Zauberstäbe basteln (Regenbogenhaus)

, Zauberstäbe basteln (Regenbogenhaus) 20.45 Uhr: Kinderfeuerwerk (Flamingoteich)

(Flamingoteich) 22.30 Uhr: Höhenfeuerwerk (Seebühne)

(Seebühne) nostalgischer Jahrmarkt (Seerosenteich/Kaiserhain)

(Seerosenteich/Kaiserhain) Gauklerinnen und Akrobaten überall im Park

überall im Park NEU! Insta-Fotospot mit Schriftzug und XXL-Flamingo

mit Schriftzug und XXL-Flamingo NEU! Live-Bühne für vier Dortmunder Newcomer-Bands (große Wiese unterm Florian)

für vier Dortmunder Newcomer-Bands (große Wiese unterm Florian) NEU! Openair-Clubbing-Area (Nordbereich/Florianstraße)

(Nordbereich/Florianstraße) Gastro (u.a. Festwiese)

(u.a. Festwiese) Live-Musik (Festwiese)

(Festwiese) DJ und Live-Saxofonist (Festwiese)

Anfahrt und Parken beim Lichterfest in Dortmund:

Wie immer gilt: Am besten ist die Anreise per Stadtbahn. Da es sich erfahrungsgemäß nach dem Feuerwerk drubbelt, verlängert DSW21 den Betriebsschluss aller (!) Dortmunder Linien um eine Stunde – also bis 1 Uhr. Die Linien U45/U46 bis Westfalenpark/Westfalenhallen fahren sogar bis 2 Uhr. Auf der U45 (Hbf–Westfalenpark) fahren zudem mehr Bahnen als sonst. Damit sich nach dem Feuerwerk nicht zu viele Menschen an den Gleisen drängeln, regelt DSW21 den Zugang zu den Haltestellen Westfalenpark, Markgrafenstraße und Märkische Straße. Etwas Geduld braucht es also. DSW weist darauf hin: Das Lichterfest-Ticket ist kein Kombi-Ticket für den ÖPNV!

Beim Parken gilt: Parkplätze gibt es an den Westfalenhallen genug, die sind mit 8 Euro aber nicht gerade billig. Wer in den Wohngebieten am Park parkt, riskiert ein Knöllchen. Kontrollen sind beim Lichterfest garantiert.

Welche Veranstaltungen finden am Samstag zeitgleich in Dortmund statt?

Parallel zum Lichterfest findet am Samstag auch der Hafenspaziergang in der Nordstadt statt. Auch diese Veranstaltung startet nachmittags und geht bis in die Nacht. Verkehrs-Probleme mit Fußball gibg's keine: Der BVB spielt Samstagnachmittag auswärts beim VfL Bochum. In Lütgendortmund läuft die Bartholomäuskirmes, Dortmunds größte Stadtteilkirmes. In der Westfalenhalle läuft die Berufsorientierungs-Messe Einstieg 2023. Zudem ist Hoftrödel im Union- und Klinikviertel.

Wie lange gibt es das Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark schon?

Länger als man denkt! Seit 1959 findet die Veranstaltung schon statt – also schon seit der ersten Bundesgartenschau in Dortmund. Schon damals war der Park bis tief in die Nacht hinein beleuchtet, mit vielen Kerzen, Lampions-Lichterketten und illuminierten Wasserfontänen. Auch ein Feuerwerk gab es.

2019 wurde das Lichterfest wegen eines Gewitters unterbrochen. Da erst von einem Komplettabbruch die Rede war und viele Gäste nach Hause geschickt wurden, war der Ärger groß – denn es ging doch weiter. 2020 und 2021 fiel das Fest Corona zum Opfer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund