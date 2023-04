Lichthupe und Schlangenlinien: Audi bedrängt Zivilstreife

Dortmund. Drängeln, rasen, dicht auffahren: Auf bis zu 180 km/h muss ein Polizeiwagen beschleunigen, um einen Audi auf der B 236 in Dortmund zu stoppen.

Pech für einen 19 Jahre alten Mann aus Unna: Noch mit Führerschein auf Probe in der Tasche ist er Donnerstag (27.4.) gegen kurz nach 23 Uhr über die B 236 in Fahrtrichtung Schwerte gerast. Er soll mit einem Audi in Schlangenlinien und mit Lichthupe unterwegs gewesen sein. Irgendwann landete er schließlich hinter dem Wagen einer Zivilstreife der Polizei.

Der Audi gab "mehrfach Signale, dass die Beamten doch bitte Platz machen mögen", formuliert es die Polizei Dortmund. Dann soll er auch die Zivilstreife überholt haben. Die heftete sich an seine Fersen - streckenweise musste sie 180 km/h fahren um dranzubleiben. Als der Audi noch weiter beschleunigte, schalteten die Polizeibeamten das Blaulicht an und forderten ihn zum Anhalten auf.

Verfolgungsfahrt in Dortmund: Ermittlungen wegen Verdachts auf Autorennen

Am Steuer saß ein 19-Jähriger aus Unna, mit im Auto war sein Bruder (21). Der Führerschein auf Probe wurde sichergestellt. Nun gibt es Ermittlungen wegen Nötigung sowie des Verdachts eines verbotenen Autorennens, wie die Polizei berichtet. Die Brüder sollen bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen sein.

