Lkw erfasst Bauarbeiter - Polizei sucht Zeugen nach Flucht

Dortmund. Bauarbeiter wird beim Verrücken von Absperrbaken von einem Sattelzug erfasst. Der Fahrer flüchtet. Der Lkw hatte hatte einen blauen Auflieger.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Dortmund ist ein Arbeiter verletzt worden. Der 22-Jährige hatte am Mittwoch gegen 8.45 Uhr an einer Brücke an der Hostedder Straße Absperrbaken verrückt. Dabei wurde der Mann von einem Sattelzug erfasst.

Der Bauarbeiter hatte noch zur Seite springen können, erlitt aber dennoch Verletzungen. Da ein Auto hinter dem Laster fuhr, konnte der Mann das Kennzeichen des blauen Aufliegers des Sattelzugs nicht erkennen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Scharnhorst unter 0231/132 3621 entgegen.

