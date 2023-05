Lotto-Millionär Chico aus Dortmund: Jetzt wird's noch trauriger

Dortmund. Emotional war Lottogewinner Chico aus Dortmund schon immer. Aber der Nordstadt-Junge setzt noch einen drauf: Er erfüllt innigste Herzenswünsche.

Mit seiner neuen YouTube-Aktion "Chico, ich wünsche mir..." kehrt ein neuer Stil beim Dortmunder Lottogewinner Kürsat "Chico" Yildirim (42) ein: Er wird noch sentimentaler. Schon vorher hatte der Nordstadt-Junge seine Fans mit viel Nähe, Emotion und großzügigen Spenden begeistert – aber jetzt setzt er noch einen drauf. Auch zu seiner Heimat Dortmund bekennt er sich: Er will hier nie weg, 10 Millionen Euro hin oder her.

Sein erstes eigenes Büro an der Rheinpromenade in Monheim hatte Chico schon im Februar stolz präsentiert. Sein Investmentberater hatte dem Dortmunder schon vor Monaten geraten, Profit aus seiner Bekanntheit auf Instagram und TikTok zu schlagen. Mit seiner neuen Social-Media-Marketing-Firma setzt er diesen Rat um und war auch schon beim Medien-Festival OMR der Digital- und Marketingszene in Hamburg.

Lottogewinner Chico erfüllt Wünsche – gibt aber kein Bargeld

"Ich wünsche mir..." ist das erste öffentliche Projekt seiner neuen Firma Yildirim Social Media. Im Kick-Off-Video auf YouTube ruft Chico seine Fans dazu auf, ihm ihre innigsten Wünsche zu verraten: "Chico macht eure Träume wahr. Ihr müsst mir einfach nur schreiben", kündigt der Lotto-Millionär an. Frühstück mit Chico? Gemeinsame Kanufahrt? Hubschrauber-Rundflug? Chico als Hochzeitsgast? Alles sei möglich. Echte Freude bereitet der großherzige Dortmunder eben gern.

Aber einfach nur Bargeld auf die Kralle – das gehe nicht, sagt er. "Und nicht, dass ihr euch eine Rolex wünscht, da bin ich auch aus dem Spiel." Einen Wunsch hat der 42-Jährige schon für sein erstes Video erfüllt: "Chico, ich wünsche mir ein iPhone 14. Weil mein Altes kaputt gegangen ist, würde ich mich drüber freuen, wenn du mir eins kaufen könntest", erzählt eine junge Frau. Und prompt bekommt sie eins.

Chicos erstes Wünsche-Video auf YouTube: Wieder kommen Tränen

In Chicos erstem langem Wunscherfüllungs-Video auf YouTube geht es allerdings um etwas viel Banaleres: Der alleinerziehende Sascha (44) aus der Nordstadt hat sich ein Foto seiner Kids in Chicos Porsche gewünscht. Als sich die vier an der Burgholzstraße treffen, hat der Millionär auch Geschenketüten für Fabian (8) und Mia (10) dabei. Einfühlsam, auf Augenhöhe und ganz nah dran zeigt er den Kindern den Wagen. Beim Gespräch mit Sascha kommen Chico wieder die Tränen: "Du bist ein toller Papa. Ohne Scheiß, ein ganz, ganz toller Papa." Und wenn's im Sommer ein gutes Zeugnis gibt, soll sich Sascha wieder melden. "Wir treffen uns sicher nochmal", sagt Chico.

Überhaupt gehe ihm seine Wünsche-Aktion sehr nahe. "Ich bin gerade sehr mitgenommen", verrät er. "Ich bekomme von euch sehr viele Nachrichten, und da sind sehr traurige Geschichten dabei, sehr viele Schicksale, die traurig sind." In den Kommentaren unter seinen zwei Videos (YouTube-Channel "Chico Lottomillionaer") wünschen sich viele einige Fans profane Dinge wie PS2 oder Handys. Aber auch ein Einkaufsgutschein von Kaufland wird gewünscht, ein behindertengerechtes Fahrrad – und sogar die Kostenübernahme für eine würdevolle Beerdigung der Mutter.

Chico gibt sich sentimental und philosophisch

Ohnehin ist der Style in Chicos Posts emotionaler geworden. Der ehemalige Kranführer mit Drogen-Vergangenheit hat zwar schon immer mit Herzlichkeit und Gefühlt gepunktet. Aber jetzt wird er sogar philosophisch: "Früher hatte ich keine Angst vor nichts", erzählt er in einem Insta-Reel, "ich hatte ja nichts. Und wenn man nichts hat, hat man auch keine Angst. Aber jetzt habe ich mehr Angst, weil ich mehr zu verlieren habe."

Oder: "Heute habe ich wieder was gelernt: Das Wichtigste ist Gesundheit, und die Leute, die du liebst, immer bei dir zu haben. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Wirklich." Auch über Geld spricht er – jetzt wo er es hat: "Macht Geld glücklich? Ja, mich macht Geld momentan sehr glücklich. Geld macht sorgenfrei", sinniert er. Aber Geld sei nicht alles: "Ich kann mir mit Geld eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Ein Bett, aber keinen Schlaf. Eine Versicherung, aber keine Sicherheit."

Chicos Heimatliebe: "Wie kann ich Dortmund verlassen, hömma?"

Aber wird's nicht mal Zeit, aus Dortmund wegzugehen? "Ich gehe nie weg aus Dortmund", verspricht Kürsat "Chico" Yildirim, der als Kind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Dortmund zog und nie woanders als in der Nordstadt wohnte. "Es gibt Leute, die fragen mich, warum ich Dortmund nicht verlasse". Nach Dubai oder so. "Aber wie kann ich Dortmund denn verlassen, hömma? In jeder Straße, an jeder Ecke habe ich eine Erinnerung. Ich bin so glücklich hier. Hier ist meine Heimat, mein Zuhause. Ich bin so ein glücklicher Dotrmunder!"

Bestätigt wird Chico von einem BVB-Fan vorm Stadion beim Heimspiel: "Er kommt einfach gut rüber", sagt er in einem vom Chicos Insta-Videos. "Er ist so positiv und lässt so viele Menschen dran teilhaben an seinem Spaß und an seinem Erfolg, an seinem Glück. Deine Geschichte ist wirklich einzigartig, Chico. Respekt, toller Typ!" Wie könnte man so die Stadt verlassen?

