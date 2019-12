Lünen. Unbekannte fixieren in Lünen Böller mit Klebeband an Schaufenstern und bringen sie zur Explosion. In den Scheiben klaffen nun große Löcher.

Lünen: Böller an Schaufenster geklebt - Explosionen reißen Löcher

Unbekannte haben in Lünen an zwei Schaufenster Feuerwerkskörper geklebt und dann die Lunten angezündet. Laut Polizei fixierten die Täter die Böller mit Klebeband und brachten sie dann zur Explosion. Die Vorfälle ereigneten sich am in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr an der Bebel- und der Jägerstraße, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

In beiden Fällen wurde ein großes Loch in die Schaufensterscheiben gerissen. An der Jägerstraße hatten Zeugen gegen 1 Uhr nachts einen lauten Knall gehört. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Kriminalpolizei unter 0231/132-7441 entgegen.