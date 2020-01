Lünen: Sechsjährige Lenina wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die zuständige Polizei in Dortmund machte den Fall am Freitagnachmittag öffentlich und und suchte mit Fotos des Mädchens nach Zeugen.

Lünen/Dortmund. Sechsjährige aus Lünen verschwand in der vergangenen Woche. Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach Hinweisen auf Lenina Günther.

Von einem vermissten Mädchen aus Lünen fehlt weiter jede Spur. Die sechsjährige Lenina Günther wurde zuletzt am vergangenen Donnerstagnachmittag an der Görlitzer Straße gesehen. Die zuständige Polizei in Dortmund machte den Fall am Freitagnachmittag öffentlich und und suchte mit Fotos des Mädchens nach Zeugen. Auch am Montag war Lenina noch nicht wieder aufgetaucht.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Sechsjährige im Beisein ihres Vaters im Bereich der Stadt Lünen unterwegs ist. Foto: Polizei Dortmund

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Sechsjährige im Beisein ihres Vaters im Bereich der Stadt Lünen unterwegs ist. Der Mann hat allerdings - wie auch die Mutter des Kindes - nach Angaben einer Polizeisprecherin kein Sorgerecht mehr für das Mädchen.

Weitere Angaben zu den Lebensumständen machte die Polizei zunächst nicht. Hinweise auf Lenina nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen. (red)