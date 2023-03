Mädchen (15) aus Dortmund wird seit Mittwoch vermisst

Ein 15 Jahre altes Mädchen aus Dortmund wird vermisst. Es könnte auch in Recklinghausen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dortmund/Recklinghausen. Wer hat die Vermisste gesehen? Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise. Sie sucht nach einer 15-Jährigen, die verschwunden ist.

Die Polizei sucht ein 15 Jahre altes Mädchen aus Dortmund. Die Mutter meldete sie am Mittwoch (22. März) gegen 19 Uhr als vermisst. Hinweise auf Straftaten hat die Polizei derzeit nicht.

Ein Foto der vermissten Jugendlichen ist auf der Internetseite der Polizei Dortmund zu sehen.

Mädchen aus Dortmund vermisst: unter falschem Namen in Recklinghausen

Um 16.13 Uhr habe zuletzt telefonischer Kontakt bestanden, so die Polizei Dortmund. Danach muss die Jugendliche noch in der Wohnung der Eltern im Bereich der U-Bahn Haltestelle Brunnenstraße gewesen sein, um ihre Sachen dort zurückzulassen.

Am Donnerstag (23. Marz) war die 15-Jährige unter falschem Namen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Recklinghausen. Die verließ sie gegen 9.30 Uhr. Seitdem gibt es keinen Kontakt zur Familie oder Freunden.

Die Jugendliche wird folgendermaßen beschrieben:

braune, lange Haare

Brille

schlanke Statur

schwarz-weiss gestreifter Rollkragenpullover

blaue Jeans

schwarze Sneaker der Marke Puma

schwarze Daunenjacke

Das Mädchen nutzt vermutlich öffentliche Verkehrsmittel. Sie hält sich wohl in Dortmund oder Recklinghausen auf.

Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise unter Telefon 0231 /132-74 41. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund