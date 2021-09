Foto: Michael May / IKZ

Drei Männer sollen Pfefferspray in einer Regionalbahn Richtung Dortmund versprüht haben.

Polizei Männer versprühen Reizgas in Regionalbahn – vier Verletzte

Dortmund. Drei junge Männer aus Meschede und Schwerte sollen am Mittwoch in einem Zug nach Dortmund Reizgas versprüht haben. Vier Personen wurden verletzt.

In der Regionalbahn RB53 von Iserlohn nach Dortmund sollen drei junge Männer am Mittwoch Reizgas gegen Reisende versprüht haben. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, klagten mehrere Fahrgäste über Beschwerden. Vier Reisende trugen durch das „scheinbar grundlos“ versprühte Pfefferspray leichte Verletzungen davon.

Der Zug konnte nach dem Halt in Aplerbeck seine Fahrt nicht fortsetzen und musste gründlich gereinigt werden, wie es hieß. Alle Fahrgäste mussten die Bahn verlassen.

Die Polizei konnten aufgrund von Täterbeschreibungen drei zunächst geflüchtete Verdächtige im Alter von 16 bis 20 Jahren in Tatortnähe stellen, die sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußerten. Tierabwehrspraykatuschen wurden als Beweismittel gesichert. Videoaufzeichnungen aus dem Zug sollen nun ausgewertet werden.

Männer kamen aus Meschede und Schwerte

Gegen die drei Männer aus Meschede und Schwerte wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund