Für die 1.-Mai-Demo am "Tag der Arbeit" in Dortmund planen verschiedene Gruppe Demonstrationen (Archivfoto 2022).

Tag der Arbeit Mai-Demos in Dortmund: Protest gegen rechts und Familienfest

Dortmund. Prallen linke und rechte Demonstranten am 1. Mai in Dortmund aufeinander? Der DGB lädt zu Kundgebung und Familienfest in den Westfalenpark.

Die Demonstrationen zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai sind in Dortmund nicht zwangsläufig eine friedliche Veranstaltung. Demonstrierende aus dem linken wie rechten Lager kommen sich am besten nicht zu nahe - da sei die Polizei vor.

Die größte Mai-Demo in Dortmund wird wohl die des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch!" sein. Wie Verdi Westfalen mitteilt, soll der Demonstrationszug um elf Uhr am Theatervorplatz starten und sich zum Westfalenpark bewegen. Ab 12.15 Uhr soll es dort auf der Festwiese mit Kundgebung sowie einem Kultur- und Familienfest weitergehen - bis cirka 17 Uhr. Die Stadt Dortmund macht darauf aufmerksam, dass der Park geöffnet bleibt und der übliche Eintritt gilt. Freien Zugang hat nur der Demonstrationszug über den Eingang Ruhrallee.

Lesen Sie auch: DGB-Landeschefin Weber: „Schwarz-Grün hat keinen Plan“

Nach Recherchen der Ruhr Nachrichten halten sich die Rechtsextremisten noch bedeckt. Es solle wohl eine "Kundgebungstour im Ruhrgebiet" geben. Weitere Infos sollen erst Samstag folgen.

Die Mai-Demo des DGB in Dortmund im Jahr 2022. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Antifaschistische und linke Gruppen sollen sich laut Ruhr Nachrichten mit Versammlungen gegen rechte Gewalt darauf vorbereiten. Auch das Bündnis "Blockado" will mit einer Demonstration am 1. Mai gegen rechts aktiv sein.

Im Jahr 2022 verlief der 1. Mai nach Einschätzung der Polizei friedlich, allerdings dennoch nicht ohne Probleme. Es sei verboten, durch "paramilitärisches Auftreten Gewaltbereitschaft zu vermitteln und dadurch einschüchternd zu wirken", stellte die Polizei Dortmund vor einem Jahr klar. Die Folge: Die Rechten mussten viele Fahnen einrollen. Zudem hatte die Polizei im Nachgang Parolen der Partei „Die Rechte“ auf Strafbarkeit oder mögliche Auflagenverstöße überprüft.

Lesen Sie auch: Mai-Demos '22 in Dortmund – Schlagstöcke gegen Linke eingesetzt

Auf der Gegenseite hatten sich 2022 Dutzende Antifa zur Blockado-Kundgebung im Klinikviertel getroffen. Die Polizei hatte massive Probleme gehabt, einzelne Gruppen daran zu hindern, die Strecke der Rechten-Demo zu kreuzen. Polizei und Linke gerieten aneinander –mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Es hatte auf beiden Seiten Verletzte gegeben, so die Polizei damals.

2009 war es ganz schlimm gewesen: Rechtsextremisten hatte die DGB-Kundgebung in Dortmund gestört. Vermummte griffen mit Holzstangen und Steinen Teilnehmende der Kundgebung an. Mindestens ein Teilnehmer der DGB-Veranstaltung und fünf Polizisten wurden verletzt, neun Einsatzfahrzeuge beschädigt. Gegen 404 Menschen kam es zu Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs. Die Krawalle beschäftigten auch den NRW-Landtag.

Lesen Sie auch: 2009: Dortmunder Polizei ermittelt gegen 404 Gewalttäter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund