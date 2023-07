Mallorca: Mutmaßliche Vergewaltiger stammen offenbar aus NRW

Dortmund. Fünf Männer aus NRW sind wegen des Vorwurfs der Gruppenvergewaltigung in spanischer U-Haft. Was wir über den Fall bisher wissen und was nicht:

Fünf junge Männer aus Deutschland werden auf der spanischen Mittelmeer-Insel Mallorca der Gruppenvergewaltigung beschuldigt und bleiben deshalb weiterhin in Untersuchungshaft. Das beschloss der zuständige Richter in Palma am späten Samstagabend - die Zahlung einer Kaution habe er abgelehnt. Anders als in Deutschland kann die U-Haft in Spanien bis auf zwei Jahre ausgedehnt werden.

Laut Informationen des WDR stammen die Verdächtigen aus Nordrhein-Westfalen. Die Mallorca-Zeitung wiederum berichtet, die fünf Männer seien aus Dortmund. Das wollte die Polizei in Dortmund am Sonntag auf Nachfrage noch nicht bestätigen.

Im Falle einer Veurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft

Nach Angaben der mallorquinischen Polizei sollen die Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren eine 18-jährige Urlauberin aus Hannover in der Nacht auf Donnerstag entweder zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut haben.

Den Verdächtigen drohen bei Verurteilung Freiheitsstrafen von bis zu zwölf Jahren. In besonders schweren Fällen können es auch 15 Jahre werden. Ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe kam frei, da er nachweisen konnte, an der Tat nicht beteiligt gewesen zu sein.

Die Frau hatte laut Polizei am Ballermann einen Deutschen am Strand kennengelernt. Sie habe in der Nacht auf Donnerstag eingewilligt, mit ihm auf sein Zimmer zu gehen. Das Hotel habe ihr aber den Zutritt verweigert, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien beide in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes abgestiegen waren.

Vergewaltigung auf Mallorca: Ein Verdächtiger soll Tat mit Handy gefilmt haben

Diese seien später in das Zimmer gekommen. Vier der Männer hätten die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Die Frau habe sich dann in das Badezimmer geflüchtet, berichtete die Polizei weiter.

Einer der jungen Deutschen habe der Frau gegenüber eingestanden, dass die Männer zu weit gegangen seien. Er habe sie überredet, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem Freundinnen von ihr wohnten.

Von dort habe die Frau die Polizei alarmiert. Die junge Deutsche sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

