Ein Mann hat an einer Kita in Lünen für Unruhe gesorgt – die Eltern posteten daraufhin Fotos von ihm und seinem Auto.

Kita in Lünen

Kita in Lünen Mann an Kita verängstigt Eltern – Fake-News in Chatgruppen

Lünen/Dortmund. Große Aufregung an einer Kita in Lünen: Ein Mann mache Fotos der Kinder, hieß es in Chats und sozialen Medien. Laut Polizei: Falschnachrichten!

Eine scheinbar "verdächtige Person" hat an einer Kindertagesstätte in Lünen für Aufregung gesorgt. Besorgte Eltern riefen am Dienstag die für Lünen zuständige Dortmunder Polizei: Sie glaubten, ein Mann mache Fotos der Kinder.

Sofort verbreiteten einige Kita-Eltern explizite Warnungen in Chats und sozialen Netzwerken: Sie nannten den Mann "tatverdächtig" und veröffentlichten Fotos von ihm und seinem Paderborner Auto. Ob die Eltern den Mann zuvor angesprochen haben, ist der Polizei nicht bekannt, sagt eine Polizeisprecherin.

Polizei: Mann wartete an Kita auf eine Mutter

Die Polizei konnte die Eltern schnell beruhigen: Es habe keine Gefahr für die Kinder bestanden – sie seien auch nicht fotografiert worden. Der Mann habe schlichtweg vor der Kita auf eine Mutter gewartet. Wie sich die Situation so aufschaukeln konnte? Das versucht die Polizei jetzt herauszufinden.

Videos nach Unfall Mann filmt verletzte Radfahrerin – Polizei konfisziert Handy Wer möchte schon gern gefilmt werden, während man nach einem Unfall verletzt am Boden liegt? In Dortmund hat ein Mann (35) dieses Tabu gebrochen – und ist jetzt sein Handy los. Die Dortmunder Polizei ermittelt. Am Dienstag war eine Dortmunderin (57) mit ihrem E-Bike in Barop verunglückt. Gegen 15 Uhr hatte sie auf der Stockumer Straße/Ecke Steinäckerstraße die Kontrolle über ihr Rad verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau. Verletzte liegt am Boden – Filmer hält direkt drauf Während des Einsatzes fiel der Polizei ein Mann auf: Er stand in der Nähe und filmte das Geschehen! Dabei hielt er mit der Smartphone-Kamera auch auf die Frau, die erkennbar verletzt auf dem Boden lag. Auf sein Verhalten angesprochen habe der Mann angegeben, die Frau nicht gefilmt zu haben, schreibt die Polizei. Die Beamten sahen sich das Video an – und ein Blick reichte: Das Unfallopfer war deutlich zu erkennen. "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs" Die Polizei stellte das Smartphone sicher und leitete ein Verfahren gegen den Mann ein. Rechtliche Grundlage laut Strafgesetzbuch: "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen".

"Die Sicherheit unserer Kinder liegt uns allen am Herzen. Deswegen nimmt die Polizei alle Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen oder Sexualdelikte sehr ernst", betont die Polizei in einer Mitteilung.

Posten von Kennzeichen und Fotos verboten

Die Polizei warnt aber auch: Die Verbreitung vorschneller Falschnachrichten löse oft unnötige Verunsicherung aus, verunglimpfe Unschuldige und störe erheblich die Arbeit der Polizei.

Außerdem sei die Verbreitung personenbezogener Daten (in diesem Fall Personenfotos und Autokennzeichen) unter Umständen verboten. Ob das für die Kita-Eltern in Lünen rechtliche Folgen habe sei noch unklar, erklärt die Dortmunder Polizeisprecherin.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund