Ein bisher Unbekannter soll in Dortmund einen Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht und dessen Porsche Cayenne gestohlen haben (Symbolbild/dpa).

Angriff Mann droht in Dortmund mit Schusswaffe und stiehlt Porsche

Dortmund. Ein Unbekannter hat einen Dortmunder Autofahrer mit einer Schusswaffe zum Aussteigen gezwungen und ist dann mit dessen Porsche geflohen.

Wie in einem schlechten Film: Ein unbekannter Täter soll Mittwochmorgen gegen neun Uhr einen 64-jährigen Autofahrer an einem Zufahrtsweg zur Hellerstraße in Dortmund-Schanze mit einer Pistole bedroht und ihm anschließend seinen Porsche Cayenne gestohlen haben.

Nach Angaben der Polizei Dortmund vom Donnerstag habe der Mann den Autofahrer zum Anhalten aufgefordert. Als der Fahrer stehen blieb und mit dem Täter sprach, bedrohte dieser ihn mit einer Schusswaffe und öffnete die Tür. Laut Polizei zwang der Unbekannte den Autofahrer auszusteigen, die Schlüssel stecken zu lassen und sich umzudrehen. Zeugen gaben an, dass der Unbekannte daraufhin zwei Schüsse aus seiner Pistole abgab und mit dem Auto flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Dortmunder Autofahrer beschreibt den Täter „als etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur, trug während der Tatausführung dunkle Ober- und Unterbekleidung sowie eine Warnweste“, berichtet die Polizei. Sein Gesicht sei mit einem Schal verdeckt gewesen. Unter einer Mütze wären schwarze Haare zu sehen gewesen.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-74 41. (red/dpa)

