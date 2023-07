Mann flieht in Dortmund vor Kontrolle - Polizist schießt

Dortmund. Ein Mann ist in Dortmund vor einer Kontrolle geflohen - gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Bei der Verfolgung hat ein Polizist geschossen.

Eine Verkehrskontrolle in Dortmund endete am Donnerstagnachmittag (6. Juni) in einer Verfolgungsjagd: Gegen 14.15 Uhr kontrollierten Polizisten im Bereich der Brackeler Straße ein Auto. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen der Insassen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann (27), der keinen festen Wohnsitz hat, flüchtete daraufhin mit seinem Auto. Das teilte die Polizei Dortmund mit.

Ein Polizist habe die Verfolgung zu Fuß aufgenommen - das Auto hatte der 27-Jährige vorher abgestellt. Im Rahmen der Verfolgung sei es dann im Bereich der Nießstraße zu einer Schussabgabe durch den Polizisten gekommen. Verletzt worden sei dabei niemand, es habe auch keinen Sachschaden gegeben, so die Polizei. Der 27-Jährige konnte entkommen. Zur Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Nach Flucht vor der Polizei: Mann wurde am Abend geschnappt

Erst am Abend konnte die Polizei den Mann schnappen. Er wurde gegen 19.15 Uhr in einer Wohnung in der Heroldstraße (Nordstadt) festgenommen. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Die Ermittlungen zur Schussabgabe hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen übernommen. (red.)

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund