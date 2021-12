Mann im Dortmunder Westpark erschossen: Angeklagter schweigt

Dortmund. Bei einem Streit im Dortmunder Westpark wurde im Juni ein Mann erschossen. Jetzt ist der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter (21) gestartet.

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 21-Jährigen im Dortmunder Unionviertel hat vor dem Dortmunder Schwurgericht der Prozess begonnen.

Der Angeklagte (ebenfalls 21) soll in der Nacht auf den 12. Juni mit einem Kontrahenten im Westpark in Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Deutsche dann eine geladene Waffe gezogen und seinem Gegenüber in den Bauch geschossen haben. Das Projektil durchschlug den Magen und zerfetzte die große Bauchschlagader des Opfers. Trotz ärztlicher Bemühungen starb der Mann zwei Stunden später in einem Krankenhaus.

Angeklagter wurde am Tag nach der Bluttat festgenommen

Die Anklage lautet auf Totschlag. Der Angeklagte wurde bereits am Tag nach der Bluttat festgenommen. Bisher soll er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Sein Verteidiger Siegmund Benecken kündigte am Dienstag zu Prozessbeginn an, dass dies möglicherweise auch so bleiben könne. Er habe das noch nicht abschließend mit seinem Mandanten beraten.

Mit einem Urteil ist nach derzeitiger Planung des Gerichts nicht vor Ende Januar 2022 zu rechnen. (dpa)

