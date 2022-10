Männer in Dortmund angeschossen – Schüsse aus Auto

Dortmund. Wieder ein blutiger Vorfall in der Dortmunder Nordstadt: Am Dienstag sind zwei Männer angeschossen worden – wohl aus einem Auto heraus.

In der nördlichen Innenstadt von Dortmund sind am Montagabend zwei Männer (28/31) angeschossen worden. Der Täter soll aus einem Auto auf eine Menschengruppe geschossen haben, die in der Nähe eines Kiosks an der Zimmerstraße/Priorstraße standen. Schütze und Verletzte kennen sich offenbar.

Das Auto habe sich der Gruppe genähert, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Wagen sei langsamer geworden und habe kurz gehalten. Der Mann habe vom Rücksitz aus geschossen.

Schüsse in der Nordstadt von Dortmund: Zwei Verletzte

Nach derzeitigem Kenntnisstand seien vier Schüsse gefallen. Zwei trafen die Beine der Männer, ein weiterer Mann stellte in seiner Jacke ein Einschussloch fest, blieb aber unverletzt. Nach den Schüssen fuhr das Auto davon. Nach dem Schützen wird gefahndet.

Die Hintergründe zur Tat in direkter Nähe zu Nordbad, Keuninghaus und Rotlichtviertel sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Gehäuft Polizei-Einsätze in der Dortmunder Nordstadt

In den letzten Wochen war es gehäuft zu Einsätzen wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen in der Dortmunder Nordstadt gekommen. Auch der vielkritisierte Polizeieinsatz, bei dem ein 16-Jähriger starb, geschah im Viertel. Auf dem Spielplatz an der Zimmerstraße, dem jetzigen Tatort, war zuletzt ein toter Obdachloser gefunden worden. Diese Vorfälle passierten seit Sommer:

(mit dpa)

