Mann in Dortmund auf Gehweg getötet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Ein 41-Jähriger ist in der Nacht in Dortmund getötet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die erklären können, was passiert ist.

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dortmund wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Zeugen fanden den Mann leblos auf einem Gehweg in der Innenstadt. Der Rettungsdienst versuchte noch, den Mann zu reanimieren - ohne Erfolg. Das berichtete die Polizei am Samstagnachmittag.

Bei der Obduktion der Leiche hätten sich demnach Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Jetzt suchen die Beamten Zeugen, die gegen 1 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich Adlerstraße/ Falkenstraße beobachtet haben. Telefon: 0231-1327441.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei einen 32-Jährigen der Tat verdächtigt und festgenommen. Der Verdacht erhärtete sich allerdings nach Polizeiangaben nicht. (red)