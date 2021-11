Mann legt falschen Impfausweis vor und greift Apothekerin an

In Dortmund hat ein Mann einen gefälschten Impfpass in einer Apotheke vorgelegt. Der Apothekerin fiel die Fälschung auf. (Symbolbild)

Dortmund. Ein Mann hat in einer Dortmunder Apotheke einen gefälschten Impfpass vorgelegt. Außerdem griff er die Apothekerin an.

Ein Mann hat am Samstag in einer Apotheke in Dortmund einen gefälschten Impfausweis vorgelegt. Der Mann wollte am Samstagmittag in der Apotheke auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund den gefälschten Impfpass digitalisieren lassen.

Mann greift Apothekerin an und flüchtet

Die Apothekerin erkannte mehrere Fälschungsmerkmale auf diesem Dokument und wies den „Kunden“ darauf hin. Um den Ausweis zurückzubekommen, griff der Mann die Apothekerin an. Ein Zeuge bemerkte die Tat. Schließlich ergriff der Täter die Flucht. Den gefälschten Impfausweis ließ er zurück. Darin enthalten: seine Personalien.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Urkundenfälschung gegen den 30-jährigen Dortmunder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund